EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BASF SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die BASF SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Ort: https://www.basf.com/berichterstattung
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Ort: https://www.basf.com/reporting
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.basf.com/berichterstattung
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.basf.com/reporting
