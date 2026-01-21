Puma AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

In dieser Analyse - Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 - 2029 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

- Puma WKN: 696960 - ISIN: DE0006969603/ Symbol: PMMAF - Kürzel: PUM

? Drei Key Takeaways

Wochenchart bleibt bärisch: Trotz Stabilisierung notiert die Puma Aktie weiterhin in einem übergeordnet schwachen Trend - erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 (44,19 EUR) würde das Bild deutlich aufhellen.

Tageschart neutral mit klaren Marken: Die Aktie hält sich aktuell über der SMA200 (20,90 EUR) . Nächste Hürde ist die SMA20 (22,42 EUR) , echte Entspannung erst über dem Gap bei 28,23 EUR .

Fazit für den Aktien Marathon: Fundamental solide, aber Kursverlauf enttäuschend - Watchlist-Kandidat, spekulativ interessant bei stärkeren Rücksetzern und eher untergewichtet für langfristige Anleger.

Im Aktien Marathon bewerten wir jede Woche eine Aktie anhand fundamentaler Kriterien und relevanter Marktindikatoren. Der Fokus liegt bewusst nicht auf kurzfristigen Trading-Signalen, sondern auf einer langfristigen Einordnung.

Im Mittelpunkt stehen dabei die fundamentalen Unternehmensdaten, die wir für die kommenden Jahre - bis 2028/2029 - projizieren. So können langfristig orientierte Anleger ihre eigene Einschätzung abgleichen und diese Analyse als Basis für strategische Entscheidungen nutzen.

Aktien Marathon: Puma Prognose (Puma Aktie Analyse)

Chartcheck - Wochenchart

Im August 2021 hat die Puma Aktie ein markantes Hoch ausgebildet, das im Anschluss direkt abverkauft wurde. Seitdem setzte der Kurs über einen langen Zeitraum sukzessive zurück - in einer klar wellenförmigen Abwärtsbewegung. Erholungen wurden dabei regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt.

Erst in den letzten Monaten konnte die Aktie einen Boden finden und sich stabilisieren. Seit dem Hoch hat das Papier über 80 % an Wert verloren.

Im Wochenchart ist gut erkennbar, dass sich die Puma Aktie über weite Strecken im Einflussbereich der gleitenden Durchschnitte bewegte:

SMA20 bei 20,50 EUR

SMA50 bei 21,60 EUR

Ein nachhaltiges Absetzen über die SMA50 gelang auf der Oberseite lange nicht. Gleichzeitig übte die SMA20 bei Rücksetzern wiederholt eine starke Anziehungskraft aus. In den vergangenen Handelswochen konnte sich die Aktie zwar über SMA20 und SMA50 schieben, doch die Bewegung ist bislang nicht dynamisch genug, um als klare Trendwende zu gelten.

Entscheidend für eine bullische Interpretation wäre erst ein stabiler Ausbruch per Wochenschluss über die:

SMA200 bei 44,19 EUR

Solange sich die Aktie jedoch nicht belastbar von SMA20 und SMA50 lösen kann, bleibt eine Fortsetzung der Seitwärtsphase möglich. Sollte die Aktie im Zuge neuer Schwäche den Kontakt zur SMA20 verlieren, wäre ein erneuter Test des Jahrestiefs 2025 denkbar....

