Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), die Software Support and Agentic AI ERP Company und führender Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, teilte heute mit, dass bereits Tausende von Unternehmen von Rimini Smart Path profitiert haben, einer bewährten dreistufigen Methodik für Support, Optimierung und Innovation über das gesamte Unternehmenssoftware-Portfolio hinweg, die Führungskräften dabei hilft, Innovationen im Rahmen ihres Budgets und ohne kostspielige, vom Anbieter vorgeschriebene Upgrades oder Migrationen zu realisieren.

CIOs und Führungskräfte aus den unterschiedlichsten Branchen stehen zunehmend unter Druck, Modernisierungen und Innovationen voranzutreiben, obwohl ihnen nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen und die IT-Komplexität zunimmt. Dabei stehen traditionelle ERP-Modelle dem Fortschritt weiterhin als große Hindernisse im Weg. Eine Studie von IDC hat gezeigt, dass 47 der Unternehmen Innovationen aufgrund von Upgrade-Anforderungen aufgeschoben haben und 92 sich an die Roadmap ihres ERP-Anbieters gebunden fühlen, wodurch ihre Flexibilität eingeschränkt wird und Unzufriedenheit entsteht.1 Angesichts dieser Herausforderungen wird es immer schwieriger, Innovationen in der vom Unternehmen geforderten Geschwindigkeit umzusetzen, und die für Wettbewerbsvorteile erforderliche Transformation wird ausgebremst.

Rimini Smart Path adressiert diese Herausforderungen direkt indem Unternehmen die Kontrolle zurückgewinnen, Budgets frei werden und Innovationen schneller umgesetzt werden können. Das wird dadurch ermöglicht, dass Unternehmen den Wert ihrer bestehenden Software-Investitionen maximieren und parallel dazu auf Betriebsmodelle der nächsten Generation umsteigen können, wie beispielsweise Rimini Streets Vision für das Agentic AI ERP, bei dem autonome KI-Agenten Geschäftsprozesse über modulare Architekturen hinweg koordinieren.

So funktioniert der Rimini Smart Path

Rimini Street hat seit 2005 Tausenden von Unternehmen dabei geholfen, über 10 Milliarden US-Dollar an IT-Kosten einzusparen und gleichzeitig von Stabilität, einem geringeren Risiko und der Unabhängigkeit von herstellervorgeschriebenen Upgrade-Zyklen zu profitieren. Der Rimini Smart Path hat sich bei Fortune Global 100-Unternehmen, Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Regierungsbehörden als der schnellste und sicherste Weg zu echter Innovation innerhalb vorhandener Budgets bewährt.

Die Methodik ist zwar einfach, aber äußerst effektiv:

Support: Ersetzen Sie teuren Anbieter-Support durch Rimini Support für Oracle, SAP, VMware und Hunderte anderer Produkte. Sie erhalten umfassenden Drittanbieter-Support, einschließlich Anpassungen, und profitieren von erheblichen jährlichen Einsparungen, die für bis zu 15+ Jahre garantiert sind. Dadurch werden Systeme stabilisiert, Risiken reduziert und wichtige Mitarbeiter, Zeit und Budget für strategische Prioritäten freigesetzt.

Ersetzen Sie teuren Anbieter-Support durch Rimini Support für Oracle, SAP, VMware und Hunderte anderer Produkte. Sie erhalten umfassenden Drittanbieter-Support, einschließlich Anpassungen, und profitieren von erheblichen jährlichen Einsparungen, die für bis zu 15+ Jahre garantiert sind. Dadurch werden Systeme stabilisiert, Risiken reduziert und wichtige Mitarbeiter, Zeit und Budget für strategische Prioritäten freigesetzt. Optimierung: Senken Sie die Betriebskosten und steigern Sie die Leistung mit den Experten-Services von Rimini Optimize, einschließlich Managed Services, professionellen Services, proaktiver Sicherheit und Interoperabilitätslösungen. Unternehmen profitieren von einer stabilen, sicheren und flexiblen IT-Infrastruktur bei maximaler Effizienz und einem maximalen ROI.

Senken Sie die Betriebskosten und steigern Sie die Leistung mit den Experten-Services von Rimini Optimize, einschließlich Managed Services, professionellen Services, proaktiver Sicherheit und Interoperabilitätslösungen. Unternehmen profitieren von einer stabilen, sicheren und flexiblen IT-Infrastruktur bei maximaler Effizienz und einem maximalen ROI. Innovation: Mit stabilen Systemen und vom Tagesgeschäft befreiten Ressourcen ermöglicht Rimini Innovate Unternehmen die Realisierung transformativer Projekte von KI über Automatisierung bis hin zu Analysen -, ohne die IT-Gesamtausgaben zu erhöhen. Rimini Agentic UX beschleunigt die unternehmensweite Automatisierung weiter und sorgt für optimierte Workflows und neue, auf Skalierbarkeit ausgelegte Funktionen.

Die wichtigsten Vorteile des Rimini Smart Path

Maximieren Sie die Rendite Ihrer aktuellen Software-Investitionen: Stellen Sie sicher, dass bestehende ERP-Systeme und andere Unternehmensanwendungen bis 2040 und darüber hinaus reibungslos und sicher funktionieren, während Sie Agentic AI ERP "darüber legen", um eine unterbrechungsfreie Transformation durchzuführen.

Stellen Sie sicher, dass bestehende ERP-Systeme und andere Unternehmensanwendungen bis 2040 und darüber hinaus reibungslos und sicher funktionieren, während Sie Agentic AI ERP "darüber legen", um eine unterbrechungsfreie Transformation durchzuführen. Sparen Sie bei den Software-Supportkosten: Dank unseres reaktionsschnellen 24/7/365-Services und einer garantierten Reaktionszeit von 10 Minuten für Priority-Fälle, die im Durchschnitt in weniger als 2 Minuten bearbeitet werden, können Sie bis zu 90 der Gesamtkosten für ERP- und anderen Software-Support einsparen.

Dank unseres reaktionsschnellen 24/7/365-Services und einer garantierten Reaktionszeit von 10 Minuten für Priority-Fälle, die im Durchschnitt in weniger als 2 Minuten bearbeitet werden, können Sie bis zu 90 der Gesamtkosten für ERP- und anderen Software-Support einsparen. Steigern Sie die operative Leistung: Mit Turnkey-Services können Sie begrenzte interne IT-Ressourcen für Aufgaben mit höherem ROI freisetzen, den Betriebsaufwand reduzieren, Betriebskosten senken und die Produktivität und Ergebnisse im gesamten Unternehmen verbessern.

Mit Turnkey-Services können Sie begrenzte interne IT-Ressourcen für Aufgaben mit höherem ROI freisetzen, den Betriebsaufwand reduzieren, Betriebskosten senken und die Produktivität und Ergebnisse im gesamten Unternehmen verbessern. Innovation als Weg zu Profit und Wachstum: Investieren Sie freigesetztes Kapital in KI, um Einsparungen bei der ERP-Prozessausführung zu erzielen, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt, Wettbewerbsvorteile ausgebaut und die Rentabilität verbessert werden.

"ERP-Software gehört der Vergangenheit an. Bestehende ERP-Software und -Versionen können zwar nach wie vor einen hohen Mehrwert schaffen und sie werden von Rimini Street noch viele Jahre mit erheblichen Einsparungen unterstützt, aber wir glauben, dass ERP-Software den Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit erreicht hat und dass weitere Investitionen in ERP-Software-Upgrades, -Migrationen oder -Replattforming kaum noch sinnvoll sind", so Seth Ravin, CEO von Rimini Street. "Mit Agentic AI ERP gelingt der Durchbruch, der ERP von einem passiven Aufzeichnungssystem zu einem aktiven, intelligenten Aktionssystem macht einem System, das Prozesse autonom koordinieren und dabei exponentielle Gewinne erzielen kann. Mit Rimini Smart Path können Sie Innovationen innerhalb Ihres Budgets schnell finanzieren und gleichzeitig Ihre strategischen, operativen und finanziellen Ziele erreichen."

Analystenperspektive: Ein neues Betriebsmodell für Unternehmenssoftware

IDC hat kürzlich über 700 globale Unternehmen und IT-Führungskräfte in zehn Ländern hinsichtlich des Portfolios ihrer Unternehmensanwendungen und ihrer Entscheidungen bezüglich Dienstleistern für die nächsten zwei Jahre befragt. Die Ergebnisse verdeutlichen den Wandel der Marktlandschaft:

74 der Unternehmen sind der Meinung, dass ihr ERP-System eine längere Lebensdauer hat, als die Anbieter bereit sind zu unterstützen

68 der Unternehmen wissen es zu schätzen, unabhängig entscheiden zu können, ob und wann sie ihre Unternehmenssoftware aktualisieren möchten

72,5 geben an, eine Strategie für eine modulare Architektur für Kern-ERP- und andere Anwendungen erstellt zu haben.

Mickey North Rizza, Vice President der IDC Group für Unternehmenssoftware, erklärt: "Upgrades, Migrationen und Umstellungen auf die neueste Softwareversion sind nicht erforderlich, um KI einzuführen." Er fügt hinzu, dass 53 der Unternehmen bereits KI, Agenten und Automatisierung in ihre bestehenden Systeme integrieren, auch wenn diese möglicherweise nicht in ihrem bestehenden Softwareportfolio enthalten sind. Rizza ermutigt Führungskräfte, ihr Software-Portfolio zu transformieren und alle Möglichkeiten zu prüfen. Dazu gehört auch, die Aussagen der Anbieter zu hinterfragen und Betriebsmodelle einzuführen, die eine KI-gesteuerte, unterbrechungsfreie Modernisierung ermöglichen.

Besuchen Sie Rimini Smart Path, um mehr zu erfahren, oder vereinbaren Sie einen Workshop mit einem der kompetenten regionalen CTOs von Rimini Street, um Ihre Roadmap zur Erschließung der Vorteile von Agentic AI ERP festzulegen.

Laden Sie das kürzlich veröffentlichte IDC-Whitepaper The Rise of the Agentic Enterprise: Survey Insights on the New Operating Model for Enterprise Software herunter.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

1 Quelle: IDC Signature White Paper, gesponsert von Rimini Street, "The Rose of the Agentic Enterprise: Survey Insights on the New Operating Model for Enterprise Software" (Der Aufstieg des agentenbasierten Unternehmens: Umfrageergebnisse zum neuen Betriebsmodell für Unternehmenssoftware), Dokument-Nr. US54053226-WP, Januar 2026

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel durch Wörter wie "voraussehen", "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "dürfte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen schließen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie zu unseren Investitionen in solche Initiativen ein. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung noch Aussagen über historische Fakten. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Rechtsstreitigkeiten, Vereinbarungen und Gerichtsentscheidungen, die Oracle betreffen, die Einstellung der Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle sowie die Auswirkungen auf die zukünftigen Umsätze und Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen entstehen; Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen makroökonomischer Trends, geopolitischer Spannungen und Wechselkursänderungen sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, sowie auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung der Landschaft für Unternehmenssoftware-Management und -Support sowie unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen, zu binden und unseren Kundenstamm weiter auszubauen; der starke Wettbewerb in der Software-Support-Branche und unsere Pläne in Bezug auf unser Preismodell; die Nachfrage der Kunden nach unserem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolio sowie nach den Produkten und Dienstleistungen, deren Einführung wir planen; unsere Erwartungen im Hinblick auf neue Produktangebote, Partnerschaften und Allianzprogramme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Partnerschaft mit ServiceNow und unsere innovativen Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und genaue Umsatzprognosen zu erstellen, sowie die Ergebnisse jeglicher Bemühungen, die Kosten entsprechend den Umsatzerwartungen zu steuern und unser Angebot zu erweitern; die erwarteten Auswirkungen unseres Personalabbaus im letzten und laufenden Geschäftsjahr sowie die damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und Erwartungen hinsichtlich der möglichen Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; zeitliche Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken im Hinblick auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams; Unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten; unser Businessplan und unsere Fähigkeit, in Zukunft zu wachsen, sowie unsere Fähigkeit, rentabel zu sein und zu bleiben; die Volatilität unseres Aktienkurses; die Notwendigkeit für uns und unsere Fähigkeit, Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, sowie unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um höhere Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen finanzieren zu können; Risiken im Zusammenhang mit globalen Aktivitäten; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern; jegliche Schwachstellen im Zusammenhang mit Technologien der künstlichen Intelligenz (KI), die von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern verwendet oder von uns in unsere Dienstleistungsangebote und/oder unsere innovativen Agentic KI-ERP-Lösungen integriert werden; unsere Fähigkeit, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzvorschriften einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu stärken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder nachteiliger Entwicklungen hinsichtlich unserer Steuerpositionen; Zollkosten, einschließlich Zollbefreiungen oder der Möglichkeit, Zölle zu mindern, angesichts neuer oder erhöhter Zölle, die von der Regierung der Vereinigten Staaten verhängt werden, sowie der Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen seitens der betroffenen Länder; ein Unvermögen seitens unseres Unternehmens, angemessene Steuerrückstellungen zu bilden; nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unsere Fähigkeit, aus unseren operativen Nettoverlusten Vorteile zu erzielen; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auf unseren Ruf oder unsere Geschäftstätigkeit sowie zusätzliche Kosten oder Risiken für unser Unternehmen aufgrund unserer Berichterstattung über solche Themen; unsere Fähigkeit, unseren guten Ruf bei der US-Regierung und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten, neue Verträge mit Regierungsbehörden abzuschließen und unseren Status als zugelassener Auftragnehmer der US-Regierung zu bewahren; die laufenden Schuldendienstpflichten unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; der Umfang und der Zeitpunkt von etwaigen Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Shareholder Value durch ein solches Programm zu steigern; Unsicherheiten im Hinblick auf den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; Katastrophenereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; sowie die, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q vom 30. Oktober 2025 aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit durch die zukünftigen Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, die zukünftigen Quartalsberichte auf Formular 10-Q, in aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aktualisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten außerdem die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehen. Rimini Street rechnet damit, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Obgleich Rimini Street in Zukunft möglicherweise eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen vornehmen wird, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzung von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung verstanden werden.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

