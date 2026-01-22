Der globale Wettlauf um Batterietechnologien und technologische Souveränität gewinnt deutlich an Schärfe. NEO Battery Materials rückt dabei mit marktreifen und überlegenen Silizium-Anoden und dem bevorstehenden Hochlauf der Massenfertigung in den Fokus. Die Kanadier präsentieren sich mit einem überlegenen Ansatz und Kostenvorteilen als westliche Alternative zu chinesisch dominierten Lieferketten. Gleichzeitig steht VW unter Druck seine E-Mobilitäts-Strategie in einem zunehmend fragmentierten Markt zu beschleunigen. Hensoldt wiederum profitiert vom Boom von Drohnen und sicherheitsrelevanten Zukunftstechnologien. Drei Unternehmen, die exemplarisch zeigen, wie eng Börse, Geopolitik und industrielle Innovation heute miteinander verflochten sind.Den vollständigen Artikel lesen ...
