Endlich ist der Knoten bei dieser Aktie geplatzt. Mehrfach hatten wir in den vergangenen Monaten auf den Nachholbedarf bei RE Royalties hingewiesen. Das Unternehmen überzeugt durch ein diversifiziertes Geschäftsmodell im Bereich der Erneuerbaren Energien. Dabei befindet sich ein großer Teil der Aktivitäten in den USA. Durch den KI-Boom müssen dort allein in den kommenden zwei Jahren Energieproduktionskapazitäten neu ans Netz gehen, die mehr als der Hälfte des gesamten deutschen Stromverbrauchs entsprechen. Davon sollte auch RE Royalties profitieren. Und wem das noch nicht zum Kauf der Aktie reicht: Die Dividendenrendite liegt derzeit über 10 %.Den vollständigen Artikel lesen ...
