Knapp und sehr gefragt...: Kupfer- und Goldpreise schon bald in stratosphärische Höhen?!

Anzeige / Werbung

Ungeachtet jüngster Preiskorrekturen kann das strukturelle Kupferdefizit den Preis für das "rote Metall" langfristig auf Rekordhöhen verankern. Hungrige Explorer wie Axo Copper profitieren davon besonders.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Copper Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Axo Copper · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 22.01.2026, 5:44 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schaut man auf die historischen Hochs, die Gold, Silber aber auch Kupfer im letzten Jahr quasi am Fließband geknackt haben, wird schnell klar, dass es sich hier weniger um kurz- bis mittelfristige Ausbrüche handelt, sondern vielmehr um einen Paradigmenwechsel.

Denn die radikale Neubewertung dieser Metalle als Kernkomponenten von Anlageportfolios, hat mit taktischen Verschiebungen wenig bis gar nichts mehr zu tun.

Quelle: FX Empire

Das gilt auch und besonders für Kupfer. Denn das "rötliche Metall" läuft ungebremst in Richtung eines strukturellen Defizits, auch weil sich der Bedarf danach immer deutlicher von der rein Konjunkturgetriebenen Nachfrage abkoppelt, während Produktion und Gehalte sinken.

Der Bau-Boom der künstlichen Intelligenz: Die neuen Generationen von KI-Rechenzentrenbenötigen drei- bis fünfmal mehr Kupfer als ihre Vorgänger. Je öfter Tech-Giganten den Bau neuer Rechenzentren dieser Größenordnung ankündigen, desto stärker werden die Impulse für den Kupfermarkt, auch weil Microsoft, Amazon und Co. in der Lage sind, selbst sehr hohe Kupferpreise zu bezahlen und perspektivisch große Mengen des "roten Metalls" brauchen.

Quelle: Visualcapitalist

Energieinfrastruktur, E-Autos und Verteidigung: Neben den gigantischen "Hyperscalern", sind es vor allem die Infrastruktur für grüne Energie, E-Autos ebenso wie die Rüstungsindustrie, die sich mit Blick auf ihr weiteres Wachstum am weltweiten Wettlauf um Kupfer beteiligen.

Kupfer-Boom voraus: Prognostizierte Kupferbedarf nach Sektoren in Millionen Tonnen:

Quelle: Yahoo

Rasant steigender Verbrauch vs. "langsame" Produktion: Während die Prognosen für einen steigenden Bedarf zunehmen, hinkt die Produktion stark hinterher. Das liegt an der langen Entwicklungszeit neuer Minen ebenso wie auch daran, dass die weltweit größten Kupferminen "Grasberg', "El Teniente', Quebrada Blanca und "Kamoa-Kakula' nach den massiven Produktionsausfällen Ende letzten Jahres und entsprechend stark gesenkten Produktionsprognosen, ihre Herstellung nur langsam wieder auf volle Leistung hochfahrenkönnen.

Quelle: International Copper Study Group. Dezember 2025

Das zusammengenommen, hat dem Kupferpreis im letzten Jahr einen Push von plus über 40% verliehen und dazu geführt, dass die magische Marke von 13.000,- USD/Tonne jüngst geknackt wurde. Entsprechend fallen die Preisprognosen führender Analystenhäuser für das laufende Jahr aus.

Quelle: Devere Group

Inmitten dieses Szenarios gibt Axo Copper (WKN: A416BY) den für das Wachstums des Unternehmens transformativen Kauf des ehemals produzierenden mexikanischen Goldprojekts "San Antonio' bekannt.

Perfekte Portfolioergänzung!

Mit dem Kauf von Sapuchi Minera von Osisko Development geht ein fortgeschrittenes Projekt mit sehr vielversprechendem Potenzial in Axo Coppers (WKN: A416BY) Portfolio über. So liegt die ehemalige Produktionsstätte im mexikanischen Metall-Hotspot Sonora. Im ersten Halbjahr 2025 wurden dort 45.787 Tonnen Kupfer, 2.219 kg Gold und 37.803 kg Silber produziert, was dem Bundesstaat die Pole Position in Mexiko sichert.1

"San Antonio' und seine vielversprechenden Ziele "Sapuchi', "Golfo de Oro' und "California':

Quelle Axo Copper

Zwischen 2011 und 2018 wurde in "San Antonio' zuletzt Kupferoxid abgebaut. Mit der Übernahme durch Osisko Development im Jahr 2020, verlagerte sich der Fokus aber auf Gold. Dabei wurden unter anderem auch Lagerbestände mit insgesamt 13.591 Unzen Gold verarbeitet.

Für "San Antonios'-Potenzial sprechen zudem auch die Ergebnisse der Mineralressourcenschätzung im Tagebau aus Juni 2022. Dieser zufolge schlagen gewaltige 576.000 Unzen zu großartigen 1,20 g/t Au in der Kategorie "angezeigt' und weitere 544.000 Unzen zu 1.02g/t Au in der Kategorie "abgeleitet' zu Buche.

Quelle: Axo Copper

Das wiederum unterstreicht auf beeindruckende Art und Weise das außergewöhnliche Explorationspotenzial des 11.338 Hektar großen Landpakets mit seinen 43 Konzessionen. Dort nämlich warten nicht weniger als 12 vielversprechende Explorationsziele in vier Mineralienvorkommen mit einer Gesamtlänge von mehr als 10 km darauf, genauer erkundet zu werden.

In Osiskos Ressourcenschätzung werden die fünf wichtigen Lagerstätten - "Sapuchi', "Golfo de Oro', "California', "Calvario' und "High Life' - besonders hervorgehoben. Diese erstrecken sich über ein hydrothermales Brekziensystem mit einer Mineralisierung in bis zu 300 m Tiefe.

San Antonios wichtigste Lagerstätten (laut Ressourcenschätzung 2022):

Quelle: Axo Copper

Insgesamt verfügt jede Lagerstätte über das Potenzial, die vorhandenen Ressourcen zu erweitern.

Quelle: Axo Copper

1A-Infrastruktur!

Ergänzend zu den hochgradigen "Bodenschätzen", ist "San Antonio' an eine hochmoderne Infrastruktur angebunden, mit einem Stromnetz, einer Autobahnanbindung, einem bestehendem Camp samt Verwaltungsgebäude wie auch einer Wasserversorgung, Haufenlaugungsplatten, Brechanlagen und eine Carbon-in-Column-Verarbeitungsanlage.

Osisko steigt bei Axo ein!

Für den Kauf von "San Antonio' hat Axo Copper (WKN: A416BY) insgesamt 15.305.536 neue Stammaktien an Osisko Development ausgegeben, womit Osisko nun 9,99% Anteile an Axo Copper hält. Parallel dazu hat OR International, eine Tochter von OR Royalties Inc., im Rahmen der Anpassung des bestehenden "San Antonio'-Streams, eine Beteiligung von 4,99% an Axo Copper erhalten. Somit bekommt OR International künftig 7,15% der zahlbaren Gold- und Silberproduktion aus "San Antonio'.

Dafür wiederum zahlt Axo beziehungsweise Sapuchi Minera 30% des jeweiligen Spotpreises bei jeder Lieferung. Weiterhin sieht die Vereinbarung bis zu 8,55 Mio. USD an weiteren Zahlungen vor. Diese können in Form von Goldlieferungen geleistet werden und sind an Produktionsmeilensteine von 50.000, 100.000 und 150.000 geförderten Goldunzen geknüpft. Je erreichter Stufe belaufen sie sich auf 2,85 Millionen USD Gegenwert.

Synergien-Superkraft!

"San Antonio' ergänzt als fortgeschrittenes "Brownfield'-Projekt mit definierter Goldressource und einer starken Goldproduktionsgeschichte Axo Coppers Kupfer-Flaggschiffprojekt "La Huerta' um genau das bisher fehlende Glied.

Das unterstreicht auch Jonathan Egilo, CEO von Axo Copper (WKN: A416BY):

"Aus der Kombination von hochgradiger Oxidressource und vorhandener Infrastruktur ergibt sich für uns eine großartige Chance, die erste Produktion von "San Antonio' zu beschleunigen und den Weg für die zukünftige Erschließung von Übergangs- und Sulfidmaterial zu ebnen. Das machen wir zudem mit der wertvollen Unterstützung von Osisko Development und OR International als Aktionäre und Partner. Ergänzt werden diese erstklassigen Perspektiven durch unsere Fortschritte bei "La Huerta' und da besonders durch die jüngsten Ergebnisse des "Phase II'-Bohrprogramms. Dieses haben das erstklassige Mineralisierungspotenzial unseres Vorzeigeprojekt eindrucksvoll bestätigt, inklusive des ersten Goldvorkommens bei "La Huerta South'."

Fazit:

Mit dem Kauf des fortgeschrittenen mexikanischen Goldprojekts "San Antonio sichert sich Axo Copper (WKN: A416BY) neben seinem Kupfer- nun auch ein Goldstandbein in DEM Metall-Hotspot Mexikos. Damit ist der hungrige Explorer und angehende Produzent perfekt positioniert und bestes diversifiziert, um die verschiedenen Zyklen für sein weiteres Wachstum mitzunehmen.

Denn die Treiber sowohl hinter dem Gold- wie auch dem Kupferpreis bleiben bis auf weiteres intakt und unterstützen ein langfristig höheres Preisniveau. Damit rückt Axo Copper (WKN: A416BY) nun noch prominenter auf den Radar wachstumsorientierter Investoren, was zu einer Neubewertung führen kann.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Axo Copper, Pressemeldungen und Unternehmenspräsentation, eigene Aufzeichnungen und Interpretationen,

1https://www.rumbominero.com/mexico/sonora-cabeza-mineria-mexican-menor-dinamismo-del-sector/

Intro-Bild: stock.adobe.com

Kennzahlen in Bezug u.a. auf Gesamtwert, Wachstum, Rentabilität und Kursdynamik mit dem Referenzsektor verglichen. Keine Aktualisierungspflicht

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Naturkatastrophen, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält eine Vergütung für diese Veröffentlichung; Positionen: Long-Position nicht ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 20. Januar 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche in diesem Fall ein Entgelt für diesen Artikel bezahlen. Dieser Artikel dient dazu, um die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen. Es besteht keine Aktualisierungspflicht.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH -Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Axo Copper, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Axo Copper und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen und/oder wieder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Axo Copper, erhalten in diesem Fall aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Axo Copper im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Axo Copper halten, und jederzeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens, z.B. Long- oder Shortpositionen eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden, was aber in diesem Fall nicht der gegeben ist.

Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung vom Geschäftsführer der JS Research GmbH, Jörg Schulte, wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für vertrauenswürdig erachtet haben. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache der jeweiligen Pressemeldungen des Unternehmens (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH und Jörg Schulte übernehmen keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch den Autor, den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA38045Y1025,CA82831T1093,XC0009656965,CA00248Y1079