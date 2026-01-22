Das Momentum hat an den internationalen Börsen und Indizes wie Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 in den letzten Wochen signifikant nachgelassen. Mit der nächsten Eskapade des US-Präsidenten Donald Trump mit den Forderungen seiner Administration nach der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland, eröffneten viele internationale Aktienmärkte zum Anfang dieser Woche mit einer Kurslücke und fallen seitdem auch weiter ab. Doch die Edelmetalle und Edelmetallaktien profitieren von den Umschichtungen und steigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
