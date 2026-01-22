The following instruments on XETRA do have their first trading 22.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.01.2026
Aktien
1 BG1100002184 Gradus AD
2 AU000000PNC0 Pioneer Credit Ltd.
3 KYG4212T1058 Guming Holdings Ltd.
4 AU0000432205 6K Additive Inc. CDIS
5 US15236F1003 Axia Energia ADR
6 AU000000EMR4 Emerald Resources NL
7 US59125U1097 Metallium Ltd. ADR
8 AU000000MRD6 Mount Ridley Mines Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3278827590 Bertelsmann SE & Co. KGaA
2 XS2793263935 América Móvil S.A.B. de C.V.
3 XS3281048499 Morgan Stanley
4 XS3277827625 Summer BidCo B.V.
5 XS3274827933 United Group B.V.
6 DE000DP9A5X8 DZ BANK AG
7 DE000DP9A5W0 DZ BANK AG
8 CH1521313051 Inter-American Development Bank
9 US912797TM97 United States of America
10 CH1515238439 Zürcher Kantonalbank
11 FR0014015RA6 Agence Française de Développement
12 FR0014015NK4 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
13 XS3281047921 Morgan Stanley
14 XS3264761456 Froneri Lux Finco S.à r.l.
15 USG53263AC66 Kuaishou Technology
16 USG53263AA01 Kuaishou Technology
17 XS3281048572 Morgan Stanley
18 US38145GAT76 The Goldman Sachs Group Inc.
19 IE00020O1MD6 comdirect S&P All World State Street UCITS ETF
