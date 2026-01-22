Nach teils turbulenten Monaten an den Märkten hellt sich für deutsche Autobauer die Lage wieder auf. Die Aktien von VW, Mercedes und BMW weisen am Donnerstag unisono positive Vorzeichen aus. Auslöser war neben überraschend positiven Nachrichten aus Wolfsburg auch eine Entspannung in der geopolitischen Großwetterlage: US-Präsident Donald Trump drehte zuletzt im Streit um mögliche neue Zölle gegenüber Europa und den kontrovers diskutierten Plänen rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE