Europäische Softwareaktien konnten sich am Donnerstag der allgemeinen Markterholung nicht anschließen. Während Investoren verstärkt bei zuvor stark belasteten Titeln wie Autowerten zugriffen, blieb der Technologiesektor unter Druck. Besonders deutlich zeigte sich das bei SAP: Die Aktie hat die jüngsten DAX-Bestmarken schon lange nicht mehr mitmachen können. Zuletzt rutschte das Papier bis auf gut 187 Euro ab. Auch heute gehört die Aktie neben Rheinmetall zu den beiden einzigen Verlierern im DAX.Branchenweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
