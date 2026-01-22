TKMS sorgt für Kursplus bei Thyssenkrupp!



Möglicher Milliardenauftrag aus Kanada



Während die Stahlsparte hohe Verluste schreibt, bietet Thyssenkrupp-Tochter TKMS der kanadischen Marine ein umfangreiches Wirtschaftspaket an. Dabei soll es sich um einen 12 Milliarden Dollar U-Boot-Auftrag und die technologische Vorherrschaft unter Wasser handeln. Um sich gegen den südkoreanischen Rivalen Hanwha Ocean durchzusetzen, möchten die Essener auf ein strategisches Lockmittel setzen. Dabei handelt es sich um sogenannte "Offset Obligations", die verbindlichen Zusagen über eine Laufzeit von 30 Jahren darstellen und der kanadischen Wirtschaft langfristig Vorteile sichern sollen. Das Angebot umfasst dabei Sektoren, die über U-Boote hinaus gehen. Kern der Verhandlungen sind unter anderem Investitionen in den Abbau Seltener Erden, Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz sowie den Aufbau einer Batterieproduktion für die Automobilindustrie. Thyssenkrupp hatte TKMS im vergangenen Jahr abgespalten. Der mögliche Auftrag würde vor allem TKMS direkt treffen, strahlt aber auf den Mutterkonzern aus. Der Aktienkurs von Thyssenkrupp stieg im heutigen Handelsverlauf bereits um 5 Prozent in die Höhe.















Quelle: HSBC









