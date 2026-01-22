© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkRheinmetall sichert sich fossilfreien Stahl von SSAB - ein Meilenstein für die Branche. Doch Trumps Deeskalation nimmt die Risiko-Prämie raus. Die Aktie rutscht auf ein Zwei-Wochen-Tief.Der schwedische Stahlhersteller SSAB hat eine Absichtserklärung mit Rheinmetall zur Lieferung von fossilfreiem Stahl unterzeichnet. Rheinmetall wird damit zum ersten Rüstungsproduzenten weltweit, der nahezu vollständig CO2-frei erzeugten Stahl in der Produktion einsetzt. Die Kooperation startet mit Lieferungen des kommerziellen Produkts SSAB Zero, dessen Umfang schrittweise ausgeweitet werden soll. Künftig soll die Partnerschaft auch SSAB Fossil-free Steel umfassen, der mit der HYBRIT-Technologie hergestellt …Den vollständigen Artikel lesen
