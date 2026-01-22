Der seit 2005 mehrheitlich zu Daimler Truck gehörende Nutzfahrzeughersteller Mitsubishi Fuso geht wie erwartet eine enge Zusammenarbeit mit dem taiwanesischen Auftragsfertiger Foxconn ein. Die Partner gründen ein Joint Venture für Elektrobusse in Japan. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ist es, wettbewerbsfähige und emissionsfreie Busse zunächst für den japanischen Markt zu entwickeln. Das Joint Venture, das im zweiten Halbjahr 2026 an den Start ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net