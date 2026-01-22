Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Internet Idee ab, einem in Italien ansässigen Digitalalisierungsberater, der seine Fähigkeit verbessert, integrierte technologiegetriebene Lösungen zu liefern.

Internet Idee wurde 1998 gegründet und liefert Digitalstrategie, Softwareentwicklung, Testing QA (Testverfahren und Qualitätssicherung), E-Commerce und mobile Lösungen. Das Unternehmen agiert in zwei Kernbereichen: IT-Beratung und proprietäre SaaS-Produkte, einschließlich Kreditmanagement und Cybersecurity-Monitoring-Tools. Mit fundierter Expertise im Bank- und Versicherungswesen, im Kreditmanagement und in der Luxus-E-Commerce-Logistik verbindet Internet Idee Branchenkenntnis mit technischer Innovation, um die Geschäftsleistung voranzutreiben.

"Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere digitale und branchenspezifische Expertise in größerem Umfang anzuwenden", so Carlo Stumpo, CEO von Internet Idee. "Gemeinsam mit Andersen Consulting können wir gezieltere und effektivere Lösungen für unsere Kunden liefern, die vor komplexen Herausforderungen in stark regulierten und sich schnell entwickelnden Branchen stehen."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, ergänzte: "Internet Idee bietet eine einzigartige Mischung aus technischem Fachwissen und kreativer Vision. Die Fähigkeiten des Unternehmens stärken unsere Kompetenz, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Kundenkommunikation zu modernisieren, agil zu agieren und im digitalen Zeitalter zu skalieren. Wir freuen uns, sie auf unserer wachsenden Plattform begrüßen zu dürfen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

