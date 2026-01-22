Der Autohersteller (Topmarken: Fiat, Peugeot, Jeep) favorisiert künftig sogenannte Range Extender ("Reev"-Technologie) als flexible Übergangslösung zwischen Verbrennungsmotoren und reinen Elektrofahrzeugen, wie die italienische Wirtschaftszeit "Milano Fianza" berichtet. Bei dieser Technologie dient der Benzinmotor lediglich als Generator für den rein elektrischen Antrieb, um so lange Reichweite zu ermöglichen. So stellt Stellantis auf der laufenden Detroit Auto Show den neuen Jeep Grand Wagoneer 4xe vor, der mit Reev eine Gesamtreichweite von etwa 500 Meilen erreicht. In Italien präsentiert der chinesische Konzernpartner Leapmotor am 27. Januar den neuen Hybrid-SUV Leapmotor B10 Reev (Listenpreis: ab 25.900 €) mit einer Reichweite von bis zu 900 km.
Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie hier.
Das ist ein Auszug aus dem Marktkompass beim Bernecker Börsenkompass. Wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, dann klicken Sie hier.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe