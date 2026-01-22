Die Autohersteller BMW und Mercedes haben für ihre miteinander konkurrierenden neuen Elektro-SUVs deutlich mehr Vorbestellungen erhalten als erwartet. Deshalb beschleunigen beide Hersteller die Produktion des BMW iX3 bzw. Mercedes-Benz GLC mit EQ-Technologie. Mercedes-Benz baut den neuen vollelektrischen GLC, der im September auf der IAA Mobility vorgestellt wurde, im Werk Bremen bereits im Dreischichtbetrieb, ergänzt durch zusätzliche Schichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net