Amgen(AMGN): Ausbruch geglückt - Warum Trader jetzt die Marke von 345 USD genau im Auge behalten.

Perfekte Einstiegschance nach dem Pullback?

Rückblick

Amgen ist ein führendes Biotechnologieunternehmen und setzt stark auf Medikamente wie MariTide (Gewichtsverlust-Kandidat), das direkt mit den Produkten von Novo Nordisk und Eli Lilly konkurriert. Charttechnisch wurde gerade ein massiver horizontaler Widerstand bei rund 345 USD überwunden.

Amgen-Aktie: Chart vom 22.01.2026, Kürzel: AMGN, Kurs: 349.47 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nachdem der Kurs den Widerstand bei 345 USD durchbrochen hat, wäre es charttechnisch vollkommen normal (und sogar gesund), wenn die alte Widerstandszone noch einmal von oben getestet werden würde. Hier könnten sich neue Einstiegschancen ergeben.

Mögliches bärisches Szenario

Das gezeigte Pullback-Setup bietet ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, da der Stop-Loss relativ eng unterhalb der neuen Unterstützungszone platziert werden kann. Ein Rückfall unter 345 USD würde den jüngsten Ausbruch als Fehlausbruch entlarven. Im Falle einer Korrektur liegt das nächste Fangnetz erst im Bereich des EMA 50. Wir schützen unseren Trade daher mit einem Stopp unter 340 USD.

Meinung

In den Laboren von Amgen kämpfen Forscher gegen die Zeit, um mit MariTide den Biotech-Thron zurückzuerobern. An der Börse herrscht angespannte Stille, während der Kurs die psychologisch wichtige 345-USD-Marke überwunden hat. Bullen träumen vom Ausbruch in neue Höhen, doch Skeptiker warnen bereits vor einem Jahr der Stagnation. Jede neue Studienerfolgsmeldung könnte das Zünglein an der Waage sein, das über Milliardenwerte entscheidet.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 185.02 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 881.00 Mio. USD

Meine Meinung zu Amgen ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.