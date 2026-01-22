Die AMD-Aktie hat in den letzten beiden Wochen wieder kräftig zulegen können. Inzwischen belaufen sich die Kursgewinne in dieser Zeit auf fast +27%. Das steckt hinter der Rallye und so kann es jetzt weitergehen. AMD lässt Nvidia hinter sich Zuletzt hat sich die Stimmung im KI-Sektor nach einer Schwächephase wieder deutlich aufgehellt. Doch nicht alle Aktien profitieren in gleichem Maße. So hat der langjährige Dominator Nvidia weiterhin mit Gegenwind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de