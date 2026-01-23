Pottasche-Markt brummt...: Millennial Potash mit phänomenalen Ressourcenplus! Vom Explorer zum Entwickler in Siebenmeilenstiefel!

Anzeige / Werbung

Eine wachsende Weltbevölkerung erfordert höhere Ernteerträge. Das rückt Kaliumchlorid als hocheffizientes Düngemittel in den Fokus und macht angehende Pottasche-Produzenten wie Millennial Potash besonders attraktiv.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp. · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 23.01.2026, 5:39 Uhr Europa/Berlin ·

ehr geehrte Leserinnen und Leser,

angesichts einer Weltbevölkerung, die bis zum Jahr 2050 rund 10 Milliarden Menschen betragen wird, und gleichzeitig schrumpfender Ackerflächen, weisen Studien1 darauf hin, dass sich die Ernteerträge verdoppeln müssen, um den rasant steigenden Ernährungsbedarf zu decken.

Genau hier kommt Kaliumchlorid ins Spiel. Das auch als Pottasche bekannte Mineral ist ein hocheffizientes Düngemittel und ein Eckpfeiler des globalen Ernährungssystems. Es trägt zur Produktionssteigerung und Krankheitsresistenz von Kulturpflanzen wie Mais, Weizen und Reis bei und hilf Pflanzen dabei Wasser zurückzuhalten. Gerade in Zeiten immer längerer Dürren ist dies immens wichtig.

Umso weniger verwundert es, dass der globale Pottasche-Markt bis zum Jahr 2036 um im Schnittetwa 4,5% pro Jahr wachsen und einen Wert von 29,6 Milliarden USD erreichen soll, verglichen zu rund 19,07 Milliarden USD in 2026.

Quelle: Meticulousresearch.com

Die strategische Sonderstellung von Pottasche wurde jüngst auch dadurch unterstrichen, dass die USA das Mineral auf seine "2025 List of Critical Minerals" aufgenommen hat.

Quelle: U.S. Geological Survey

Zusammengenommen ist diese Dynamik ein mächtiger Wachstumstreiber für angehende Pottasche-Produzenten wie Millennial Potash (WKN: A3DXEK) und sein 1A- Kaliumchlorid (MOP)-Projekt "Banio' in Gabun.

Mineralressourcen-Update von +275% übertrifft alle Erwartungen!

Mit unglaublichen 2,45 Milliarden Tonnen "gemesen und angezeigt' mit einem Gehalt von sagenhaften 15,61% Kaliumchlorid (KCl), konnte Millennial Potash (WKN: A3DXEK) die Carnallitit-Ressourcen seines Ausnahme-Assets "Banio' verglichen zur ersten Schätzung im Jahr 2024, um phänomenale rund 275% in der Königsklassenkategorie steigern. Dazu kommen"abgeleitete' 3,56 Milliarden Tonnen mit satten 15,61% KCl, ein Plus von mächtigen etwa 210% gegenüber der letzten Untersuchung.

Quelle: Millennial Potash

Dieses aktuelle Update ist nicht weniger als eine Verschiebung des Gravitationszentrum der weltweiten Pottasche-Projekte in Richtung der womöglich ersten und größten, neuen Potash-Entwicklungen in Afrika. Denn damit wird auch eine erhebliche Ausweitung der geplanten Produktionskapazitäten sehr wahrscheinlich. Nicht zu vergessen ist, dass die Ressourcenschätzung auf Basis der Ergebnisse von gerade einmal 4 Bohrlöchern basiert und nur 5% des gesamten "Banio'-Projekts abdeckt.

Quelle: Millennial Potash

Das wiederum eröffnet spektakuläres Potenzial in Sachen zusätzliche Ressourcen.

Millennials Quantensprung vom Explorer zum Entwickler!

Im April 2024 veröffentlichte Millennial Potash (WKN: A3DXEK) die erstklassigen Ergebnisse seiner vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für sein Power-Projekt "Banio'. Unterm Strich stand dort ein Nettogegenwartswert von phänomenalen 1,07 Milliarden USD (Diskontsatz 10%) und eine interne Verzinsung von sagenhaften 32,6%, bei einer jährlichen Produktion von 800.000 Tonnen K60 Muriate of Potash (MOP), die weltweit wichtigste Form von Kalidünger.

Das alles wohlgemerkt bei sparsamen Betriebskosten von 61,- USD/Tonne und anfänglichen Investitionsausgaben von gerade einmal 480 Millionen USD, inklusive 62 Millionen USD an Rückstellungen.

Mit dieser Mega-Wirtschaftlichkeit im Rücken, hat Millennial (WKN: A3DXEK) durch die Initiierung der endgültigen Machbarkeitsstudie für "Banio' nun den nächsten entscheidenden Schritt hin zum Entwickler eines der strategisch bedeutendsten Early-Stage-Potasche-Projekte weltweit getan.

Dabei ist besonders hervorzuheben, dass die Studie durch die US-Entwicklungsbank U.S. International Development Finance Corporation mit satten 3 Millionen USD unterstützt wird. Denn nach Kanada sind es vor allem Belarus, China und Russland, die den Pottasche-Weltmarktdominieren, was zu einer geopolitisch sensiblen Abhängigkeit der Versorgung der Vereinigten Staaten mit hocheffizienten Düngemitteln führt.

Die Pottasche-Top-Produzenten 2024, in Millionen Tonnen:

Quelle: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/potash-production-by-country

Mit seiner sehr günstigen geopolitischen Lage in Gabun, könnte Millennial Potash (WKN: A3DXEK) sein "Banio'-Projekt damit also perfekt als zukünftiger Lieferant positioniert:

für die USA, die 90% ihres Bedarfs aus Kanada einführen und für deren Farmer Pottasche unverzichtbar ist für den Anbau der größten landwirtschaftlichen Erzeugnisse Mais und Sojabohnen

für Brasilien, das mit einem Anteil von rund 95% der größte Pottasche-Importeur der Welt2ist

für Indien, das im Geschäftsjahr 2024/2025 über 8,29 Milliarden USD für Düngemittelimporte, vor allem für Kalium- und Phosphatprodukten ausgegeben hat3.

Quelle: Millennial Potash

Parallel zur angestoßenen endgültigen Machbarkeitsstudie, die auch Lösungstests, hydrogeologische und hydrologische Studien, Kompromissstudien wie Kaltlaugung versus Heißlaugung und Logistikplanung einschließlich Hafeninfrastruktur umfasst, lässt Millennial Potash (WKN: A3DXEK) eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung durchführen, zusätzlich zu laufenden technischen Arbeiten und weiteren Bohrungen.

Am Ende soll daraus eine wesentlich straffere Kostenstruktur und ein klarer technischer Plan für die Durchführung des Projekts resultieren. Das wiederum ist dann die perfekte Basis, um in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 eine Bergbaulizenz zu beantragen und damit den nächsten Meilenstein in Richtung MOP-Produktion zu nehmen.

Ankerinvestor stockt auf!

Nicht zuletzt aufgrund der phänomenalen Steigerung der Ressourcen und der jüngsten erstklassigen Fortschritte, hat Ankerinvestor The Quaternary Group Ltd. mit dem Kauf zusätzlicher 2.843.600 Aktien seinen Anteil an Millennial Potash (WKN: A3DXEK) auf nun 32,02% auf voll verwässerter Basis (Stammaktien plus Warrants) erhöht.

Kursziel von 5,70 CAD/Aktie und starke Kaufempfehlung!

In Anbetracht von Millennial Potashs (WKN: A3DXEK) außergewöhnlichem Potenzial, ist es nur folgerichtig, dass die Top-Analysten von SCP Resource Finance eine kräftige Kaufempfehlung für den Pottasche-Durchstarter ausgeben, mit einem Kursziel von 5,70 CAD/Aktie, bewertet mit einem fetten 0,6-fachen NAV-Multiple4.

Neben den herausragenden Eigenschaften, die das "Banio'-Projekt besitzt, sehen die Analysten vor allem auch das bewährte Management um den Vorsitzenden Farhad Abasov als entscheidenden Vorteil. Schließlich war Abasov nicht nur Mitbegründer von Potash One, das im Jahr 2010 für sensationelle 434 Millionen CAD an K+S ging und sich jetzt in der Produktion befindet, sondern unter anderem auch CEO bei Allana Potash - das ging 2015 für 164 Millionen CAD an Israel Chemicals - und von Millennial Lithium (im Jahr 2021 für 490 Millionen CAD an Lithium Americas verkauft). Kurz gesagt: Abrasov und Team sind absolute Profis darin, Weltklasse-Pottasche-Projekte zu identifizieren und zu entwickeln.

Fazit:

Eine brancheführende Kostenstruktur, eine schnelle und kostengünstige Förderung über Lösungslaugung und eine Mega-Ressource unterstreichen "Banios'-Potenzial, eines der margenstärksten Pottasche-Projekte der Welt zu werden.

Quelle: Millennial Potash, MLP

Die Pipeline-Entfernung zum Mayumba-Hafen, dessen erste Bauphase im April 2025 fertiggestelltwurde und der für die Düngerverschiffung geeignet ist, ebenso wie das geplante Wärmekraftwerk und eine Gaspipeline, sind dabei nur einige Beispiele dafür, wie nahtlos "Banio' mit einer Stromversorgung und modernen Infrastruktur verbunden ist. Und: je kürzer die Wege zum Transport, desto niedriger das Risiko und die Kosten und desto höher die Margen.

Nicht zu vergessen ist auch "Banios' geopolitische und strategische Bedeutung: So strebt die Regierung von Gabun an, ihre Einnahmen aus dem Bergbau nicht nur zu steigern, sondern diese auch zu diversifizieren und parallel zu Eisenerz und Gold eben auch günstige Bedingungen für die Entwicklung von Projekten wie "Banio' zu schaffen. Das verleiht Millennial Potash (WKN: A3DXEK), zusammen mit der Projektentwicklungsfinanzierung von 3 Millionen USD durch die US-Entwicklungsbank U.S. International Development Finance Corporation, politischen und strategischen Rückenwind aus gleich zwei Kontinenten.

Insgesamt strotzt Millennial Potash (WKN: A3DXEK) nur so vor Substanz, Potenzial und Entwicklungsperspektiven und schreitet momentan in Siebenmeilenstiefeln vom Explorer zum Produzenten, mit einer Pottasche-Ressource, die einen wichtigen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit leisten kann. Im Branchenvergleich scheint Millennial Potash (WKN: A3DXEK) angesichts seiner dynamischen Entwicklung immer noch unterbewertet.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Millennial Potash, Pressemeldungen und Unternehmenspräsentation,

1 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066428

2 https://forbes.com.br/forbesagro/2024/09/brasil-sera-um-dos-3-principais-mercados-para-potassio-da-bhp-diz-presidente-da-empresa/

3 https://www.expertmarketresearch.com/reports/potash-and-phosphate-trade-india

4 https://bpd-space.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/scp/260113-scp-mlp-initiation.pdf

Intro-Bild: stock.adobe.com

Kennzahlen in Bezug u.a. auf Gesamtwert, Wachstum, Rentabilität und Kursdynamik mit dem Referenzsektor verglichen. Keine Aktualisierungspflicht

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Naturkatastrophen, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

Enthaltene Werte: CA60041F1018