Die Allianz zählt weiterhin zu den wertvollsten Finanzmarken weltweit. Eine neue Studie unterstreicht die enorme Markenstärke des Münchner Versicherungskonzerns. Kein Versicherer der Welt kann der Allianz in Sachen Marke das Wasser reichen. Auch eine weitere AKTIONÄR-Empfehlung der Branche überzeugt im Ranking.Die Marke ist im Versicherungssektor ein zentraler Erfolgsfaktor. Das Beratungsunternehmen Brand Finance hat erneut die 500 wertvollsten Marken der Welt analysiert. Mit dabei: zahlreiche Finanz- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär