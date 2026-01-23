Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 23
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.46
|Shrs:
|114,700,000.00
|Tckr:
|FUSD
© 2026 PR Newswire
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,614
|10,642
|08:25
|10,626
|10,652
|08:25
Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 23
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.46
|Shrs:
|114,700,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:06
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 23
Fund:...
► Artikel lesen
|Do
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 22
Fund:...
► Artikel lesen
|Mi
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 21
Fund:...
► Artikel lesen
|Di
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 20
Fund:...
► Artikel lesen
|Mo
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 19
Fund:...
► Artikel lesen