IKEA Deutschland bringt gemeinsam mit der Svea Solar Deutschland GmbH als erster IKEA Markt weltweit einen dynamischen Stromtarif für private Haushalte an den Start. Kund:innen erhalten Zugang zu Börsenstrompreisen und Strom aus vollständig erneuerbaren Energiequellen. Dynamischer Stromtarif als neuer Baustein der EnergiewendeMit dem neuen Tarif "Svea Strom" erweitert IKEA Deutschland sein Energieangebot um einen dynamischen Stromtarif. Das Angebot richtet sich an private Haushalte und ermöglicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
