Mit der BASF-Aktie geht es im vorbörslichen Handel bergab. Denn der Chemiekonzern hat gestern Eckdaten für 2025 veröffentlicht und damit enttäuscht. So hat der DAX-Konzern schwächer abgeschnitten als geplant und auch die Markterwartungen verfehlt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich 2025 auf 6,6 Milliarden Euro.Damit blieb BASF sowohl unter der eigenen Zielspanne von 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro als auch unter den Analystenschätzungen von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
