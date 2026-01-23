FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Wacker Neuson müssen ihre Hoffnung auf eine Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat begraben. Am Freitag sorgte das Ende der Gespräche vorbörslich für einen Kurssturz: Auf der Handelsplattform Tradegate wurden die Titel im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag 17 Prozent tiefer bei 19,70 Euro gehandelt.

Anfang Dezember hatte das vermeldete Übernahmeinteresse der Koreaner den Kurs vom damaligen Niveau knapp unter 19 Euro um bis zu 38 Prozent nach oben schnellen lassen. Vom Zwischenhoch bei 26,05 Euro waren die Titel zuletzt schon zurückgekommen und nun dürften sie einen weiteren Großteil des Kurssprungs abgeben. Am Vortag hatten sie auf Xetra noch mit einer Übernahmeprämie bei 23,75 Euro geschlossen./tih/jha/