Laut dem ISG Provider Lens-Bericht helfen KI-fähige Cloud-Dienste Unternehmen dabei, Workloads sicher zu skalieren, Compliance zu gewährleisten und Nachhaltigkeit zu erreichen

Laut einem heute veröffentlichten, neuen Forschungsbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem globalen, KI-orientierten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen, setzen Unternehmen in Deutschland im Zuge der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen zunehmend auf speziell für KI-Workloads entwickelte Cloud-Dienste, um die erforderlichen Funktionen, Rechenleistung und Speicherkapazitäten zu erhalten.

Der Bericht 2025 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services für Deutschland stellt fest, dass das Wachstum im Bereich der öffentlichen Cloud-Dienste nicht mehr primär durch eine schnellere Markteinführung oder ein verbessertes Kundenerlebnis vorangetrieben wird. Das Wachstum wird zunehmend durch die Integration von KI-Technologien beeinflusst und Unternehmen priorisieren skalierbare Infrastruktur, Sicherheitskontrollen und die Unterstützung der Anforderungen an Nachhaltigkeit und souveräne Clouds.

"Im Zuge der Überführung von KI aus Pilotprojekten in den Kernbetrieb überprüfen Unternehmen die Rolle von Cloud-Plattformen für die Unterstützung ihrer Geschäftstätigkeit", so Matthias Paletta, Director bei ISG. "Sie erwarten Kostenoptimierung, Datenschutz und auf ihre spezifischen Branchen zugeschnittene Anwendungsfälle. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, müssen Anbieter eine höhere Effizienz bieten und nachhaltigen Mehrwert schaffen."

Souveräne Cloud-Fähigkeiten haben einen Wandel von einer von Anbietern geleiteten Initiative zu einer zentralen Erwartung der Unternehmen durchlaufen. Laut ISG wünschen sich deutsche Unternehmen eine größere Kontrolle über Daten, Compliance und Rechtssicherheit. Dieser Wandel hat die Nachfrage nach Cloud-Lösungen steigen lassen, die eine lokale Datenhoheit gewährleisten, ohne dabei Abstriche bei der Skalierbarkeit zu erfordern. Hyperscaler begegnen dieser Entwicklung mit dem Ausbau regionaler Rechenzentren, mit der Anpassung ihrer Angebote an lokale Vorschriften und mit der Stärkung ihrer Sicherheitskontrollen. Dank dieser Fortschritte ermöglichen sie Unternehmen die Einführung souveräner Cloud-Modelle, ohne dass diese auf die Flexibilität, Skalierbarkeit und Innovationen öffentlicher Cloud-Infrastrukturen verzichten müssen.

Deutsche Unternehmen reagieren laut dem Bericht auf den zunehmenden Wettbewerb mit einer verstärkten Fokussierung auf die Optimierung ihrer Cloud-Kosten. Skalierbarkeit und Leistung sind zwar nach wie vor entscheidend, aber Budgetbeschränkungen und wirtschaftliche Unsicherheiten führen zu einer steigenden Nachfrage nach größerer finanzieller Transparenz und kurzfristigen Einsparungen. Die Antwort der Anbieter auf diese Anforderungen sind strukturierte Ansätze für das Kostenmanagement und Optimierungsframeworks. Beratungsdienstleistungen helfen dabei, Cloud-Investitionen an den geschäftlichen Prioritäten auszurichten, den Return on Investment zu steigern und die betriebliche Effizienz während der gesamten digitalen Transformation aufrechtzuerhalten.

ISG zufolge sind kleine und mittelständische deutsche Unternehmen zunehmend auf der Suche nach umfassenden Cloud- und IT-Lösungen, die Strategie, Transformation und laufenden Betrieb umfassen. Unternehmen in Deutschland bevorzugen integrierte Angebote von einem einzigen Anbieter, bei denen Beratungsdienstleistungen mit zuverlässigen Managed Services kombiniert werden. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, vertiefen führende Anbieter ihr branchenspezifisches Fachwissen und richten ihre Organisationen neu auf die Bedürfnisse bestimmter Branchen aus. Diese Anbieter sind optimal positioniert, um den sich wandelnden Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen gerecht zu werden und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

"Unternehmen in Deutschland konzentrieren sich angesichts zunehmender Risiken und regulatorischer Anforderungen immer stärker auf Cybersicherheit und Nachhaltigkeit", so Ulrich Meister, Hauptautor des Berichts. "Viele erarbeiten gemeinsam mit Anbietern Strategien zum Schutz ihrer Vermögenswerte, einschließlich der IoT-Infrastruktur, und zur Erreichung ihrer Klimaziele."

In dem Bericht werden auch weitere Trends bei der Cloud-Einführung in Deutschland beleuchtet, darunter die steigende Nachfrage nach interoperablen Daten und KI-Diensten über mehrere Cloud-Plattformen hinweg sowie die Bemühungen von Unternehmen, ihre Cloud-Management-Partner zu konsolidieren.

Weitere Erkenntnisse zu den Cloud-bezogenen Herausforderungen, denen deutsche Unternehmen gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing, das Sie hier abrufen können.

Der Bericht 2025 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services für Deutschland bewertet die Fähigkeiten von 100 ausgewählten Anbietern in acht Quadranten: Consulting and Transformation Services Large Accounts; Consulting and Transformation Services Midmarket, Managed Services Large Accounts; Managed Services Midmarket, FinOps Services und AI-driven Optimization, Hyperscale Infrastructure and Platform Services, SAP HANA Infrastructure Services und Secure Enterprise Filesharing Services.

Der Bericht führt die Deutsche Telekom/T-Systems in sieben Quadranten als Leader auf. Accenture, Arvato Systems, Atos, CANCOM, Capgemini, DATAGROUP, HCLTech und Microsoft werden jeweils in drei Quadranten als Leader ausgezeichnet. AWS, Claranet, Google, Infosys, Kyndryl, NTT DATA, Rackspace Technology, Skaylink, Syntax, TCS und Wipro werden jeweils in zwei Quadranten als Leader genannt. All for One Group, Axians, Box, Brainloop, DRACOON, Dropbox, FTAPI, IBM, idgard, IONOS Cloud, noris network, OVHcloud, plusserver, Reply und STACKIT werden jeweils in einem Quadranten als Leader ausgezeichnet.

Außerdem werden DATAGROUP, Exoscale, GRASS-MERKUR, IBM, LTIMindtree, msg services, NTT DATA und Syntax jeweils in einem Quadranten als Rising Stars eingestuft Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "großem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG.

Im Bereich Kundenerfahrung wurde LTIMindtree unter den Multi-Public-Cloud-Dienstleistern als globaler ISG CX Star Performer für 2025 ausgezeichnet. LTIMindtree erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage Voice of the Customer, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Auszeichnung für Qualität in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Individuelle Fassungen des Berichts finden Sie bei AWS, DATAGROUP, Deutsche Telekom/T-Systems, GRASS-MERKUR, IONOS Cloud, idgard GmbH, Noris Network und Skaylink.

Der Bericht 2025 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services für Europa ist für Abonnenten oder als Einmalkauf auf dieser Webseite verfügbar.

Über ISG Provider Lens Forschung

Die Forschungsreihe ISG Provider Lens Quadrant ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen finden hier eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing-Partner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen an die Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Studie umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit, in Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten. Weitere Märkte sollen in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Studie finden Sie auf dieser Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. ISG ist ein zuverlässiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, und seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen. Heute nimmt ISG eine Vorreiterrolle beim Einsatz von KI ein, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, seine umfassenden Kenntnisse der Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Experten weltweit, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden bei der Maximierung des Werts ihrer Technologieinvestitionen zu unterstützen.

