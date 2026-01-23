Marktbericht für den 23. Januar 2026: Die europäischen Aktienmärkte gehen mit stabiler Tendenz in den Handel. Nach den jüngsten Entspannungen im transatlantischen Zollkonflikt bleibt die Grundstimmung konstruktiv, auch wenn die Bewertung vieler Standardwerte inzwischen ambitioniert wirkt. Der DAX hatte am Vortag nahe der Marke von 24.850 Punkten geschlossen, getragen von Industrie- und Technologiewerten. Unter der Oberfläche nimmt die Selektivität jedoch weiter zu. Während große Indizes von Indexschwergewichten stabilisiert werden, reagieren Nebenwerte deutlich sensibler auf unternehmensspezifische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
