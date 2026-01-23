Marktbericht vom 23. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenschluss stabil bis freundlich. In den USA setzten Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq ihre Erholung fort, gestützt von soliden Unternehmenszahlen und einer vorübergehenden Beruhigung geopolitischer Risiken. Die Berichtssaison gewinnt damit weiter an Bedeutung für die kurzfristige Marktrichtung. Gleichzeitig bleibt das Umfeld anspruchsvoll. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verharrt bei rund 4,25 % und sorgt weiterhin für Bewertungsdiskussionen - insbesondere im Technologiesektor. Investoren reagieren selektiver: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
