DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Januar an Stärke

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar beschleunigt und ist noch etwas stärker ausgefallen als in den beiden Vormonaten. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,5 von 51,3 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 48,7 von 47,0 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 47,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 53,3 von 52,7 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,7 gelautet.

"Insgesamt ist das ein guter Start ins neue Jahr", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe kehrte zu einem - wenn auch geringen - Wachstum zurück, ebenso wie die Auftragseingänge. Noch erfreulicher ist die stärkere Belebung der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor. Mit Blick auf die Zukunft ist die Zuversicht im Servicesektor deutlich gestiegen und in der Industrie hat sie sich auf einem soliden Niveau gehalten."

Der Internationale Währungsfonds habe seine BIP-Prognose für Deutschland um 0,2 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent angehoben, was den Eindruck bestätige, dass sich die Wachstumsaussichten verbesserten, erklärte der Experte weiter. Dennoch bleibe die Erholung eher fragil. Der anhaltende Rückgang der Lagerbestände und ein weiterer Rückgang der Auftragsbestände im verarbeitenden Gewerbe seien deutliche Beispiele dafür.

