Anzeige
Mehr »
Freitag, 23.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold vor 5.000-USD-Marke: Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 63 Mio. USD Börsenwert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3C35W | ISIN: DE000A3C35W0 | Ticker-Symbol: 7V0
Xetra
23.01.26 | 10:56
8,900 Euro
+7,23 % +0,600
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DARWIN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DARWIN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,7008,90011:41
Dow Jones News
23.01.2026 10:33 Uhr
109 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Darwin AG: Umsatz- und Ergebnisprognose 2026 - 2029

DJ PTA-News: Darwin AG: Umsatz- und Ergebnisprognose 2026 - 2029

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Darwin AG: Umsatz- und Ergebnisprognose 2026 - 2029

München, den 23.01.2026 (pta000/23.01.2026/10:00 UTC+1)

Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) erwartet für das Geschäftsjahr 2026 Umsatzerlöse von über 65 Mio. EUR entsprechend einem Wachstum im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 von mindestens 18% sowie ein positives EBIT.

Ab dem Geschäftsjahr 2027 rechnet der Konzern mit einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums. Für die Geschäftsjahre 2027 - 2029 werden auf Basis der gegenwärtigen Businessplanung Umsätze und EBITs oberhalb der nachfolgenden Mindestwerte erwartet: 

2027     2028     2029 
Umsatz    >100 Mio. EUR >150 Mio. EUR >200 Mio. EUR 
EBIT     > 10 Mio. EUR >30 Mio. EUR >60 Mio. EUR

Das sehr dynamische Wachstum ergibt sich maßgeblich aus dem Segment Gentests und personalisierte Produkte und wird insbesondere durch die internationalen Großprojekte 10X Health und M42 (Abu Dhabi) beeinflusst. Die Ergebnisentwicklung folgt neben den grundsätzlich sehr guten Margen in diesem Segment auch der abnehmenden Bedeutung der Fixkosten bei wachsendem Umsatz.

"Das anhaltende Wachstum im Geschäftsjahr 2026 bestätigt die den Trend der vergangenen Jahre" kommentiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Der hervorragende Ausblick für die Geschäftsjahre 2027 - 2029 zeigt darüber hinaus die Alleinstellungsmerkmale unserer Produkte im internationalen Wettbewerb." so der Unternehmensgründer und Vorstand weiter.

Die Veröffentlichung der vorläufigen Konzernzahlen 2025 ist für Mitte Februar 2026 geplant. Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses folgt voraussichtlich Mitte Mai 2026.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Healthcare- und Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Darwin AG 
           Brienner Straße 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Daniel Wallerstorfer 
Tel.:         +49 89 20 500 450 
E-Mail:        investor.relations@darwin-biotech.com 
Website:       www.darwin-biotech.com 
ISIN(s):       DE000A3C35W0 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1769158800388 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.