DOW JONES--Die Eurozone-Wirtschaft ist im Januar auf Wachstumskurs geblieben. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verharrte bei 51,5 Zählern, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten diese Entwicklung vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter bedeutet es eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 49,4 Punkte von 48,8 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 49,2 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor fiel auf 51,9 Punkte von 52,4 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 52,5 Punkte erwartet.

Gebremst wurde das Wachstum in der Eurozone im Januar vom neuerlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Frankreich, die erstmals seit drei Monaten wieder schrumpfte. Im Gegensatz dazu setzte sich das Wachstum in Deutschland und den übrigen Ländern fort. Die deutsche Wirtschaft expandierte sogar noch stärker als in den beiden Vormonaten.

"Das ist weiterhin eine nur sehr schwache Erholung", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Im verarbeitenden Gewerbe signalisiert der PMI fortgesetzte Schwäche, während das Wachstum im Dienstleistungssektor etwas moderater ausfällt als im Vormonat. Im Ergebnis bleibt das gesamtwirtschaftliche Wachstum unverändert."

Für die EZB seien diese Ergebnisse alles andere als beruhigend, hieß es. Die Inflation im Dienstleistungssektor, die die Zentralbank besonders aufmerksam beobachte, sei gemessen an den Verkaufspreisen deutlich gestiegen. Auch die Inflation auf Kostenseite bleibe ein Thema, obwohl sie sich weniger stark beschleunigt habe als die der Verkaufspreise.

January 23, 2026 04:13 ET (09:13 GMT)

