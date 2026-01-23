Laut einem ISG Provider Lens-Bericht konzentrieren sich Unternehmen in Zeiten, in denen KI zu einem integralen Bestandteil des Geschäftsbetriebs wird, verstärkt auf Datenschutz, Nachhaltigkeit und Individualisierung

Laut einem heute veröffentlichten, neuen Forschungsbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem globalen, KI-orientierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, wird die digitale Transformation zu einem integralen Bestandteil der strategischen Pläne Schweizer Unternehmen werden und die Nachfrage nach Cloud-Diensten zur Unterstützung von KI-Anwendungen steigen.

Der 2025 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services-Bericht für die Schweiz kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen das Potenzial von KI-Technologien zunehmend erkennen und sich in puncto Rechenleistung, Speicherplatz und speziellen Tools auf Cloud-Plattformen verlassen. Schweizer Unternehmen nutzen Cloud-Dienste, um KI-Anwendungsfälle in Bereichen wie Kundenservice, Datenanalyse und Optimierung von Geschäftsprozessen zu unterstützen. Doch die Einführung erfolgt nach wie vor zögerlich und viele Unternehmen testen Anwendungsfälle zunächst, bevor sie diese in größerem Umfang implementieren. Hohe Anfangskosten, Unsicherheiten hinsichtlich langfristiger Vorteile und ethische Fragen im Zusammenhang mit KI-generierten Inhalten haben eine breitere Einführung bislang verhindert.

"Schweizer Unternehmen betrachten KI als langfristige Ressource, die von einer skalierbaren Cloud-Infrastruktur abhängig ist", so Uwe Ladwig, Managing Director von ISG. "Diese Abhängigkeit fördert nach wie vor das nachhaltige Wachstum im Bereich der öffentlichen Cloud-Infrastrukturdienste."

Datenhoheit ist dem Bericht zufolge in der Schweiz zu einer unabdingbaren Kundenanforderung geworden. Unternehmen verlangen zunehmend nach Cloud-Umgebungen, die lokal kontrolliert, rechtssicher und mit den Datenschutzgesetzen konform sind. Schweizer Unternehmen suchen nach Cloud-Lösungen, die ihnen eine sichere und kontrollierte Verwaltung der Daten ermöglichen. Diese Lösungen sollten Unternehmen die Möglichkeit bieten, die Kontrolle über sensible Daten zu behalten und zugleich die Vorteile einer globalen Cloud-Infrastruktur zu nutzen.

Unternehmen in der Schweiz integrieren laut ISG immer häufiger Nachhaltigkeitsziele in ihre Cloud-Einführungsstrategien. Sie investieren in umweltfreundliche Technologien, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und ehrgeizige Klimaziele zu erreichen. Außerdem setzen Unternehmen auf energieeffiziente Cloud-Regionen, serverloses Computing, automatische Skalierung und Workload-Optimierung, um den Energieverbrauch und die Verschwendung von Ressourcen zu reduzieren. Diese Unternehmensinitiativen festigen die Position der Schweiz als auf Umweltschutz bedachter Markt.

Laut dem Bericht ist die Optimierung der Cloud-Kosten ist für Schweizer Unternehmen mittlerweile eine Priorität, da die Einführung der Cloud zu steigenden IT-Ausgaben führt. Die Unternehmen müssen sich mit komplexen Abrechnungsverfahren für öffentliche Clouds befassen, die häufig zu unerwarteten Kosten führen. Sie wenden FinOps-Prinzipien wie präzise Ressourcenallokation, Rightsizing und Eliminierung ungenutzter Kapazitäten zur Kostenkontrolle an. Diese Praktiken setzen eine engere Zusammenarbeit der Teams aus den Bereichen Engineering, Finanzen und Betrieb sowie einen umfassenderen Einsatz automatisierter Kostenüberwachung voraus.

"Schweizer Unternehmen setzen für ihre digitale Wettbewerbsfähigkeit und die regulierte Cloud-Einführung auf strategische Partnerschaften mit großen Cloud-Plattformen", so Ulrich Meister, Hauptautor des Berichts. "Diese Beziehungen bieten Zugang zu fortschrittlichen Technologien und erfüllen gleichzeitig die strengen Schweizer Datenschutz- und Branchenanforderungen."

In dem Bericht werden außerdem weitere Trends auf dem Markt für Multi-Public-Cloud-Dienste in der Schweiz untersucht, unter anderem die steigenden Investitionen in Cybersicherheit und der Ausbau regionaler Rechenzentren durch Hyperscaler zur Unterstützung von KI-Workloads.

Weitere Erkenntnisse zu den Herausforderungen, mit denen Schweizer Unternehmen bei der Verwaltung komplexer Multicloud-Umgebungen konfrontiert sind, finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Der 2025 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services-Bericht für die Schweiz bewertet die Fähigkeiten von 65 Anbietern in sieben Quadranten: Consulting and Transformation Services Large Accounts, Consulting and Transformation Services Midmarket, Managed Services Large Accounts, Managed Services Midmarket, FinOps Services and AI-driven Optimization, Hyperscale Infrastructure and Platform Services und SAP HANA Infrastructure Services.

In dem Bericht wird Swisscom in allen sieben Quadranten als Leader ausgezeichnet. Deutsche Telekom/T-Systems wird in fünf Quadranten als Leader bewertet. Accenture, Aveniq und UMB werden jeweils in vier Quadranten als Leader genannt. Atos, Capgemini und ti&m werden jeweils in drei Quadranten als Leader eingestuft, während AWS, ELCA/EveryWare, Kyndryl und Microsoft jeweils in zwei Quadranten als Leader gelistet sind. BitHawk, Claranet, Google, HCLTech, IBM, infomaniak, Infosys, itesys, Netcloud, TCS und Wipro werden jeweils in einem Quadranten als Leader genannt.

Außerdem wird HCLTech in zwei Quadranten als Rising Star eingestuft ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "großem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG. BitHawk, CONVOTIS, Exoscale, IBM, MTF und TCS werden jeweils in einem Quadranten als Rising Stars gewürdigt.

Im Bereich Kundenerfahrung wurde LTIMindtree unter den Multi-Public-Cloud-Dienstleistern zum globalen ISG CX Star Performer für 2025 ernannt. LTIMindtree erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der von ISG durchgeführten Umfrage Voice of the Customer, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Eine individuelle Version des Berichts ist bei AWS erhältlich.

Der 2025 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services-Bericht für die Schweiz ist für Abonnenten oder als Einmalkauf auf dieser Webseite verfügbar.

Über ISG Provider Lens Forschung

Die "ISG Provider Lens Quadrant"-Forschungsreihe ist die einzige Anbieterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit der Praxiserfahrung und Beobachtung des globalen Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen finden eine umfassende Datenbasis und Marktanalysen zur Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Sourcing-Partner, während ISG-Berater die Reports nutzen, um ihr eigenes Marktwissen zu validieren und Empfehlungen für Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Forschung deckt derzeit Anbieter mit globalem Serviceangebot ab, ebenso wie in Europa, den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia, mit weiteren Märkten, die künftig folgen. Weitere Informationen zur "ISG Provider Lens"-Forschung sind auf dieser Webseite verfügbar.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. ISG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, und seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen. Heute nimmt ISG eine Vorreiterrolle bei der Nutzung von KI ein, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, fundierten Kenntnisse der Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 weltweit tätigen Experten, die gemeinsam ihren Kunden dabei helfen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

