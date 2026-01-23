BASF: Ein langfristiges Investment?
© 2026 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|45,460
|45,470
|12:59
|45,480
|45,490
|12:59
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:54
|BERNSTEIN RESEARCH stuft BASF SE auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der operative Gewinn...
► Artikel lesen
|12:54
|DZ BANK stuft BASF SE auf 'Halten'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BASF von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 55 auf 50 Euro gesenkt. Eine weitere Gewinnwarnung des Chemiekonzerns im Rahmen vorläufiger...
► Artikel lesen
|12:16
|AKTIE IM FOKUS: BASF nach Gewinnrückgang unter Druck
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein unerwartet deutlicher Rückgang des operativen Gewinns im vergangenen Jahr hat die Aktien von BASF am Freitag belastet. Sie fielen gegen Mittag um 1,6 Prozent auf 45,76 Euro...
► Artikel lesen
|12:14
|BASF: Operatives Ergebnis enttäuscht - Renditechance von 21,0 % p.a.
|BASF hat mit einem enttäuschenden operativen Ergebnis sowohl die eigenen Ziele als auch die Erwartungen der Analysten verfehlt. So prognostiziert das technische Analyse-Modell von index-radar.de die...
► Artikel lesen
|11:56
|Aktien Frankfurt: Leichte Verluste - Adidas auf Tief seit fast drei Jahren
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stabilisierung am Vortag haben die Kurse am Freitag am deutschen Aktienmarkt wieder geschwächelt. Anleger bleiben auf Richtungssuche. Am Donnerstag hätten die Anleger...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BASF SE
|45,530
|-2,13 %