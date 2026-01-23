Unterföhring (ots) -Bürgergeld. Jugendkriminalität. Bürokratie-Wahnsinn. Migrations-Wende. Die Rechte Mitte. Themen, die Deutschland bewegen. Themen, die Paul Ronzheimer und SAT.1 bewegen. In fünf neuen Folgen von "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" taucht der preisgekrönte Journalist ab Dienstag, 24. Februar 2026, um 20:15 Uhr ein in die Seele eines Landes, das von Unruhe und Zukunftsängsten, aber auch von Chancen geprägt ist. Er hört den Bürgern zu, teilt ihren Alltag. Und er wird zur Stimme ihrer Sorgen, Bedenken und Wünsche: Nach jeder Reportage konfrontiert Paul Ronzheimer Spitzenpolitiker wie Vizekanzler Lars Klingbeil oder Innenminister Alexander Dobrindt im direkten und ausführlichen Talk mit seinen Recherchen.Paul Ronzheimer: "Hinschauen, zuhören, zeigen, was wirklich ist - das sind meine wichtigsten Aufgaben als Journalist. Und das gilt vor allem für die Probleme, die viele Menschen umtreiben und die von der Politik zu oft umschifft werden. Wie kann es sein, dass das Bürgergeld missbraucht wird? Was bedeutet Jugendkriminalität für unsere Städte? Warum blockiert Bürokratie Lösungen, statt sie möglich zu machen? Und was läuft so grundlegend schief, dass Deutschland selbst zehn Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise Migration nicht in den Griff bekommt - und stattdessen einen massiven Rechtsruck erlebt? Diesen Fragen bin ich nachgegangen - und möchte von Politikern erfahren, welche Antworten sie haben."SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Lange war Paul Ronzheimer vor allem für seine mutige Kriegsberichterstattung bekannt, mittlerweile kennen ihn immer mehr Menschen durch seinen erfolgreichen Podcast und seine Interviews mit den wichtigsten Weltpolitikern. Exklusiv für SAT.1 schaut er jetzt in der zweiten Staffel von,Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?', was im eigenen Land los ist. Er spricht auf Augenhöhe mit den Menschen über ihre Probleme, will die Wahrheit wissen. Das Besondere: Zum anschließenden Talk lädt er sich in jeder der fünf Folgen politische Entscheidungsträger ein, um mit ihnen über die Nöte und Forderungen der Deutschen zu sprechen und Lösungen zu diskutieren.""Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?", fünf Folgen mit den Themen "Bürgergeld", "Jugendkriminalität", "Bürokratie-Wahnsinn", "Migrations-Wende" und "Die Rechte Mitte", ab Dienstag, 24. Februar 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Produziert wird die Reihe von i&u Studios GmbH im Auftrag von SAT.1.Pressekontakt:Sandra MohrContent Communicationsphone: +49 (0) 175 - 1815164email: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6202489