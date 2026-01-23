Rüsselsheim am Main (ots) -Ab sofort sind der PEUGEOT 308 und der PEUGEOT 308 SW in der Ausstattungsvariante BUSINESS erhältlich. Speziell auf die Anforderungen im Arbeitsalltag zugeschnitten, verbinden beide Modelle umfangreiche Konnektivität, hohen Sitzkomfort und Effizienz mit dem markentypischen Design von PEUGEOT. Die Version BUSINESS baut auf der Ausstattungsvariante STYLE auf.Bestellbar ist der PEUGEOT 308 BUSINESS ab 35.610 Euro UVP inkl. MwSt. mit 48V-Hybridantrieb 107 kW (145 PS) Systemleistung (Kraftstoffverbrauch 5,1 l/100 km; CO2-Emission 113 g/km; CO2-Klasse: C.(1)), der PEUGEOT 308 SW startet bei 36.840 Euro UVP inkl. MwSt., ebenfalls mit 48V-Hybridantrieb 107 kW (145 PS) Systemleistung (Kraftstoffverbrauch 5,1 l/100 km; CO2-Emission 115 g/km; CO2-Klasse: C.(1)). Neu bestellbar ist außerdem der bewährte Dieselmotor, der nun wieder für alle Ausstattungsvarianten verfügbar ist.Der PEUGEOT 308 hebt das Fahrvergnügen auf ein neues Niveau mit einem modernen Design, dynamischen Fahreigenschaften und einer breiten Auswahl an Motorisierungen. Die neue Frontpartie umfasst den neu gestalteten Kühlergrill sowie die charakteristische Drei-Krallen-Lichtsignatur, für noch mehr sportliche Präsenz auf der Straße. Die Dynamik des Exterieurs spiegelt sich im Interieur wider. Hier sorgt das PEUGEOT i-Cockpit mit dem zentralen 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm) und einem kompakten Lenkrad für optimale Ergonomie.Ausstattung für den Business-AlltagNeu hinzu kommt die Ausstattungsvariante BUSINESS: Zur Ausstattung (zusätzlich bzw. abweichend zu STYLE) gehören hochwertige Sitzpolster aus dem Stoff/Kunstleder-Mix "Tremezzo" für höchsten Komfort. Der Fahrersitz mit Memory-Funktion ist elektrisch verstellbar und bietet eine ausziehbare Oberschenkelauflage sowie eine elektrische Lendenwirbelstütze und Neigungsverstellung der Sitzfläche (je nach Motorisierung). Für Sicherheit sorgen das Gepäckraumtrennnetz sowie das Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), die stärker getönte Heckscheibe und Seitenscheiben in Reihe 2 sowie eine Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht.Die Variante BUSINESS ist serienmäßig mit dem Infotainment-System PEUGEOT i-Connect Advanced ausgestattet, das dank einer drahtlosen Mirroring-Funktion (Apple CarPlay/Android Auto(2)) vollständige Konnektivität bietet. Weitere Funktionen verbessern das Fahrerlebnis selbst auf langen Dienstreisen:- Navigationssystem: vernetzte 3D-Navigation, vernetzte Navigationsdienste in Echtzeit von TomTom Services (Verkehrsinformationen, Tankstellen, Parkplätze, Wetter, lokale Suche)- natürliche Sprachsteuerung "OK PEUGEOT" für Navigation, Telefon, Klimaanlage und Media- Gefahrenzonenwarnung(3)- PEUGEOT Connect Box(3) und Telematikdienste(3)- Allwetterräder bestellbar je nach MotorisierungBreite Auswahl: Eine Motorisierung für jeden BedarfDer neue PEUGEOT 308 und 308 SW ist mit einer vollständigen Motorenpalette erhältlich:- Elektro 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch für den PEUGEOT E-308: 15,6 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1); Energieverbrauch für den PEUGEOT E-308 SW: 15,3 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)): Der neue PEUGEOT E-308 bietet eine Reichweite von bis zu 450 km(1) nach WLTP kombiniert und positioniert sich damit an der Spitze seines Segments.- Plug-In Hybrid 195 mit 143 kW (195 PS): kombiniert einen 92 kW (125 PS) starken Elektromotor mit einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Verbrennungsmotor mit Turboaufladung mit 110 kW (150 PS) und erzielt eine rein elektrische Reichweite von 81 - 82 km(1) nach WLTP kombiniert (EAER) und 94 - 96 km(1) nach WLTP innerstädtisch (EAER City). (Energieverbrauch für den PEUGEOT 308 Plug-In Hybrid (gewichtet): 12,9 kWh Strom/100 km plus 2,3 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen 52 g/km; CO2-Klasse: D.(1) Bei entladender Batterie: Kraftstoffverbrauch 5,5 l/100 km; CO2-Klasse: D.(1)) (Energieverbrauch für den PEUGEOT 308 SW Plug-In Hybrid (gewichtet): 13 kWh Strom/100 km plus 2,3 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen 53 g/km; CO2-Klasse: B.(1) Bei entladender Batterie: Kraftstoffverbrauch 5,6 l/100 km; CO2-Klasse: D.(1)) EAER (Equivalent All Electric Range) berücksichtigt sowohl die rein elektrische Fahrt als auch die elektrische Unterstützung des Verbrennungsmotors während der Fahrt.- 1.2 l HYBRID 145 e-DSC6 mit 145 PS (107 kW) Systemleistung: 48V-Hybridmotorisierung in Kombination mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.- 1.5 l DIESEL 130 EAT8 mit 130 PS (96 kW) (Kraftstoffverbrauch PEUGEOT 308 Diesel 5,1 l/100 km; CO2-Emissionen 133 g/km; CO2-Klasse: D.(1); Kraftstoffverbrauch PEUGEOT 308 SW Diesel 5,1 l/100 km; CO2-Emissionen 134 g/km; CO2-Klasse: D.(1)). Der 96 kW (130 PS) starke Dieselmotor ist mit einem Achtgang-Automatikgetriebe kombiniert und bietet mit 300 Nm ein solides Drehmoment für kräftige Beschleunigung.Mehr Informationen erhalten Interessierte unter: https://www.peugeot.de/(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.(2) Kompatibilität vorausgesetzt. Car Play, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc. Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken der Google Inc.(3) Das Connect-Plus-Paket ist in den ersten sechs Monaten nach Beginn der Garantie im Fahrzeugpreis inbegriffen und anschließend im Abonnement zu einem Preis von 12 Euro/Monat oder 120 Euro/Jahr erhältlich. Kundinnen und Kunden, die ihr Fahrzeug vor der Einführung des Connect-Plus-Pakets gekauft haben, können die ChatGPT-Funktion als eigenständige Funktion für 1,50 Euro/Monat oder 15 Euro/Jahr integrieren. Um ein Abonnement abzuschließen, muss lediglich der Dienst "Connected Services Store" der Marke PEUGEOT aufgerufen werden. I. V. mit Elektromotoren sind die Funktionen e-Remote Control und e-Routes by Free2move Charge mit Connect ONE für 10 Jahre im Fahrzeugpreis inbegriffen [auch ohne Navigationssystem i. V. m. der PEUGEOT Connect Box enthalten]. 