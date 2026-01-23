Wacker-Neuson-Aktionäre müssen die Übernahme-Hoffnungen vorerst begraben: Die Gespräche mit dem südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat werden nicht weitergeführt. An der Börse folgte die Quittung prompt - die Aktie sackt bis zum Mittag um mehr als 22 Prozent ab und ist damit der mit Abstand schwächste Wert im SDAX.Dabei hatte das Anfang Dezember 2025 gemeldete Interesse der Koreaner den Kurs zunächst kräftig befeuert: Vom Bereich knapp unter 19 Euro ging es zeitweise um bis zu 38 Prozent nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
