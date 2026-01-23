Seit über zwei Jahren kennt die Siemens Energy-Aktie schon kein Halten mehr. Am Freitagmorgen ist der Energietechnikkonzern einmal mehr mit einem Kursanstieg von +3% Spitzenreiter im DAX. Seit Jahresbeginn hat der DAX-Titel bereits um +18% zugelegt. Und nun hat eine Bank auch noch das Kursziel fast verfünffacht. Sind denn jetzt alle irre geworden oder hat die Siemens Energy-Aktie noch so viel Potenzial? Ein Bär wird zum Bullen Die Schweizer Großbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
