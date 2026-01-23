NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

23. Januar 2026, Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-start-of-the-environmental-study-and-feasibility-study/ -) freut sich bekannt zu geben, dass als Reaktion auf die vollständige Zeichnung der zuvor angekündigten LIFE-Finanzierung einschließlich der Mehrzuteilung für insgesamt 17.357.500 Dollar eine Privatplatzierung (das "Concurrent Angebot") von bis zu etwa 245.900 Einheiten (die "Concurrent Einheiten") zu einem Preis von 3,05 Dollar pro Einheit mit einem Erlös von etwa 750.000 Dollar durchführen wird.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder vollständige Warrant ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 4,00 $ zu jedem Zeitpunkt bis zu einem Datum, das drei Jahre nach dem Ausgabedatum der Warrants liegt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem gleichzeitigen Angebot für die zukünftige Entwicklung seines Banio-Kaliumkarbonat-Projekts und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Cantor Fitzgerald als Konsortialführer die LIFE-Finanzierung für Millennial übernimmt. Diese Finanzierungen spiegeln das große Vertrauen in unser Projekt wider. Millennial entwickelt ein potenziell kostengünstiges und ressourcenreiches Kaliprojekt, das zu einem bedeutenden Lieferanten dieses wichtigen Minerals für die Vereinigten Staaten, Afrika und Brasilien werden könnte. Diese Finanzierungen stärken unsere Bilanz in einer entscheidenden Phase unserer Entwicklung, da das Unternehmen eine endgültige Machbarkeitsstudie sowie eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie gestartet hat und gleichzeitig die Arbeiten an Abnahmeverträgen, Projektfinanzierungen und anderen strategischen Angelegenheiten vorantreibt."

Die Concurrent Units unterliegen zusammen mit allen Stammaktien, die den Warrants in den Concurrent Units zugrunde liegen, einer viermonatigen Weiterverkaufsbeschränkung.

Das gleichzeitige Angebot wird parallel zu der zuvor angekündigten Privatplatzierung (die "LIFE-Finanzierung") von 5.000.000 Einheiten des Unternehmens (die "LIFE-Finanzierungseinheiten") zu einem Preis von 3,05 USD pro LIFE-Finanzierungseinheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 15.250.000 USD durchgeführt. Die LIFE-Finanzierung sah eine Mehrzuteilung (die "Underwriters' Option") vor, die vollständig für einen Gesamtbetrag von 17.537.500 Dollar (einschließlich der 15.250.000 Dollar) ausgeübt wurde. Einzelheiten zur LIFE-Finanzierung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. Januar 2026 sowie im Emissionsprospekt für die LIFE-Finanzierung, der bei SEDAR und auf der Website des Unternehmens unter www.millennialpotash.com eingereicht wurde.

Der Gesamterlös aus dem gleichzeitigen Angebot, der LIFE-Finanzierung und der vollständigen Ausübung der Underwriters'-Option beläuft sich auf etwa 18.287.500 $.

Das gleichzeitige Angebot wird voraussichtlich am oder um den 29. Januar 2026 oder einem anderen vom Unternehmen festgelegten Datum abgeschlossen. Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Angebot eine Provision zahlen, wie dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen und den Regeln der TSX Venture Exchange zulässig ist. Die Provision besteht aus einer Barprovision in Höhe von bis zu 6 % des Bruttoerlöses und Provisionsoptionsscheinen in Höhe von bis zu 4 % der Gesamtzahl der Einheiten. Jeder Provisionsoptionsschein kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum zum Ausübungspreis von 3,05 Dollar pro Stammaktie für eine Stammaktie ausgeübt werden.

Der Abschluss des gleichzeitigen Angebots unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Die im Rahmen beider Angebote ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne eine Registrierung in den Vereinigten Staaten oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen in den Vereinigten Staaten nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Diese Mitteilung wurde zur Veröffentlichung in Kanada erstellt und darf nicht an US-Nachrichtenagenturen weitergegeben oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden.

Weitere Informationen über Millennial Potash Corp. erhalten Sie von der Abteilung Investor Relations unter der Telefonnummer (604) 662-8184 oder per E-Mail unter info@millennialpotash.com .

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

MILLENNIAL POTASH CORP.

"Farhad Abasov"

Vorstandsvorsitzender

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Dieses Dokument kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Begriffe "voraussichtlich", "glauben", "schätzen", "erwarten", "Ziel", "planen" oder "geplant", "prognostizieren", "beabsichtigen", "könnte", "planen" und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf zukünftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineral- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentums- und Abbaurechten oder -lizenzen und Umweltgenehmigungen (einschließlich Land- oder Wassernutzung), Genehmigungen lokaler Gemeinden oder indigener Gemeinschaften , die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den fortgesetzten Zugang zu Mineralgrundstücken oder Infrastruktur, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen in Gabun oder anderen Rechtsordnungen, die sich auf das Unternehmen oder seine Grundstücke oder die kommerzielle Nutzung dieser Grundstücke auswirken können, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD$ zu Cdn$ oder CFA oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für Kaliumkarbonat oder kaliumkarbonatbezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Lizenzgebühren, Exportrichtlinien oder Steuern in Gabun oder anderen Rechtsordnungen sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung seines Geschäfts und des Banio-Kaliumkarbonat-Projekts können durch wirtschaftliche Unsicherheiten aufgrund einer Pandemie oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf seine Fähigkeit, weitere Finanzierungen oder Mittel für das Banio-Kaliumkarbonat-Projekt zu sichern, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen, ökologischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen und Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.

