FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben ihre jüngste Erholung am Freitag dank eines positiven Analystenkommentars fortgesetzt. Sie stiegen zuletzt unter den größten Gewinnern im MDax der mittelgroßen Werte um 3,7 Prozent auf 30,60 Euro. Das Kursplus im neuen Jahr liegt damit wieder bei gut zwölf Prozent.

Der Online-Autohändler dürfte im Schlussquartal 2025 die Erwartungen übertroffen haben, schrieb UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem Ausblick auf die Ende Februar anstehenden Quartalszahlen. Bei Autohero sehe es gut aus. Er erhöhte sein Kursziel leicht auf 36,60 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial von rund einem Fünftel bedeuten würde./niw/jha/