Walmart: Warum der Rücksetzer jetzt zur Kaufzone werden könnte!

Momentum-Maschine vor nächstem Sprung!

Rückblick

Die Aktie des Superstore-Betreibers befindet sich in einem steilen, intakten Aufwärtstrend. Seit dem Tief im August 2025 bei etwa 95 USD hat das Papier massiv zugelegt. Der Chart zeigt gerade einen gesunden Rücksetzer zum EMA 20.

Walmart-Aktie: Chart vom 23.01.2026, Kürzel: WMT, Kurs: 118.45 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der jüngste Rücksetzer zur 20-Tagelinie könnte wieder die Käufer auf den Plan rufen. Kurse über der Kerze von Freitag hätten das Potenzial, die nächste Swing-Bewegung zur Oberseite zu starten.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter den EMA 20, wäre eine mögliche Auffangstation der EMA-50. Danach könnten die Bären das Januar-Pivot-Tief ansteuern.

Meinung

Im letzten Quartal beeindruckte Walmart mit einer Steigerung des der E-Commerce-Umsatzes um beeindruckende 27 %. Ein "Hidden Champion" sind die Werbeeinnahmen, welche zuletzt um 53 % gegenüber dem Vorjahr explodierten. Walmart ist derzeit eine "Momentum-Maschine". Mit einem aktuellen KGV von fast 40 ist die Aktie zwar historisch teuer, wird aber durch das starke Wachstum im Online-Handel und Werbebereich gestützt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 939.12 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 6.97 Mrd. USD

Meine Meinung zu Walmart ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.01.2026

