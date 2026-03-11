© Foto: Erik McGregor - picture alliance / Sipa USADas indische Unternehmen Flipkart bereitet einen Börsengang in Mumbai vor. Walmart will bestehende Anteile verkaufen und die Expansion finanzieren.Der indische Onlinehändler Flipkart bereitet sich auf einen möglichen Börsengang vor und will Banken ab April offiziell einladen, Angebote für die Begleitung des IPO einzureichen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg berichten. Das Unternehmen, das zu 77 Prozent Walmart gehört, habe bereits informelle Gespräche mit Investoren und Banken geführt, um das Interesse an einer Notierung in Mumbai auszuloten. Ein Börsengang könnte noch in diesem Jahr oder Anfang 2027 stattfinden, erklärten die Quellen, die anonym bleiben …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE