Multicloud-Interoperabilität, Konformität mit EU-Souveränitätsrichtlinien und KI-Einführung dominieren laut dem ISG Provider Lens-Report die Cloud-Strategien von Unternehmen in Europa

Immer mehr europäische Unternehmen setzen auf Oracle-Cloud-Umgebungen und wenden sich an Partner, die monetarisierbare, KI-gestützte Lösungen entwerfen und bereitstellen können. Dies geht aus einem aktuellen Report hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) veröffentlicht wurde einem weltweiten, auf KI fokussierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

Der Bericht "ISG Provider Lens Oracle Cloud and Technology Ecosystem 2025" für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass immer mehr Unternehmen Oracle als spezialisierten Hyperscale-Cloud-Anbieter für daten- und KI-intensive Workloads betrachten. Sie schätzen seine führende Marktposition im Datenbankbereich, die kosteneffiziente KI-Infrastruktur und die tief reichende Multicloud-Integration, die einen nahtlosen Einsatz von Oracle-Datenbanken in Cloud-Umgebungen von Wettbewerbern zulässt.

"Europas Unternehmen entscheiden sich aufgrund der starken Performance, der KI-Fähigkeiten und der Multi-Cloud-Strategie für Oracle Cloud Infrastructure", berichtet Anthony Drake, Partner und President, ISG EMEA. "Die Möglichkeit, Oracle-Datenbanken in Cloud-Umgebungen anderer Anbieter zu nutzen, wird dem Bedürfnis von Unternehmen gerecht, bestehende Investitionen zu schützen und zugleich KI und Dateninnovationen zu skalieren."

Laut ISG hat Oracle durch die Bereitstellung von KI als integrierte Funktion seiner Kernanwendungen und nicht als Zusatzfunktion die Möglichkeiten für Dienstleister erweitert, Mehrwert zu generieren. Die Integration von KI-Agenten in Oracle Fusion Applications als Teil des Basis-Abonnements hilft Unternehmen, KI von Pilotprojekten in den täglichen Geschäftsbetrieb zu überführen. Anbieter reagieren und entwickeln proprietäre, branchenspezifische KI-Agenten für Fusion Applications, bieten diese über den KI-Agenten-Marktplatz von Oracle an und differenzieren sich durch fundiertes fachliches Know-how statt grundlegender KI-Implementierungskenntnisse.

Dem Report zufolge sind operative Ausfallsicherheit, Kostenkontrolle und regulatorische Sicherheit entscheidende Prioritäten für europäische Unternehmen geworden, die in immer komplexeren Cloud-Umgebungen agieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, suchen Unternehmen nach Anbietern mit bewährten Verfahren im Bereich Site Reliability Engineering, starken FinOps-Fähigkeiten zur Kontrolle der Ausgaben für die Cloud und integrierter Sicherheit für eine kontinuierliche Überwachung der Compliance. In regulierten Branchen bringen Anbieter Compliance-as-a-Service-Angebote auf den Markt, die von EU-Unternehmen und -Mitarbeitenden bereitgestellt werden und eine überprüfbare Konformität mit den EU-Cloud-Richtlinien hinsichtlich der digitalen Souveränität gewährleisten.

Unternehmen in Europa entscheiden sich zunehmend für flexiblere Cloud-Konzepte, die einzelne Geschäftsfunktionen als eigenständige KI-Fähigkeiten bereitstellen, anstelle von komplexen, starren Anwendungen. Dieser Wandel verstärkt die Nachfrage nach Anbietern, die über herkömmliche Dienstleistungen hinausgehen, indem sie vollständig verwaltete Cloud-Plattformen im Inland von ihren eigenen Rechenzentren aus betreiben. Solche Anbieter befähigen Unternehmen, ihre digitalen Grundlagen zu modernisieren und zugleich kurze Latenzzeiten, regulatorische Compliance und operative Kontrolle zu gewährleisten.

"Das europäische Oracle-Ökosystem hat einen kritischen Punkt erreicht, da KI, Multicloud und Souveränität konvergieren", so Roman Pelzel, Principal Analyst bei ISG Provider Lens Research und Hauptautor des Berichts. Agile Unternehmen und Partner können differenzierte Fähigkeiten aufbauen, konforme Architekturen schützen und einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil erlangen."

Darüber hinaus beleuchtet der Report weitere Trends bei der Einführung der Oracle-Cloud in Europa: die wachsende Kluft bei den KI-Fähigkeiten von Oracle-Partnern und der steigende Druck auf Anbieter, anspruchsvollere Managed Services zu entwickeln, um ihre Rentabilität zu bewahren.

Weitere Erkenntnisse zu den Herausforderungen europäischer Unternehmen im Bereich Oracle Cloud sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing unter diesem Link.

Der Report "ISG Provider Lens Oracle Cloud and Technology Ecosystem 2025" für Europa bewertet 38 einzigartige Anbieter in drei Quadranten: Expertendienstleistungen, Managed Services sowie OCI-Lösungen und -Fähigkeiten.

Der Bericht würdigt Accenture, Capgemini, Cognizant, HCLTech, Infosys, LTIMindtree, TCS, Version 1 und Wipro als Leader in jeweils drei Quadranten. Deloitte, DSP, Fujitsu, PwC und Tech Mahindra werden als Leader in jeweils zwei Quadranten gelistet. IBM wird als Leader in einem Quadranten geführt.

Darüber hinaus wird Reply in zwei Quadranten als Rising Star ausgezeichnet ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "enormen Zukunftspotenzial" nach der Definition von ISG. Zudem wird IBM in einem Quadranten als Rising Star anerkannt.

In der Kategorie Kundenerlebnis wurde Cognizant unter allen Anbietern des Oracle Cloud and Technology Ecosystem zum globalen ISG CX Star Performer 2025 ernannt. Beim ISG-Survey Voice of the Customer, der Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche -, erzielte Cognizant die höchsten Kundenzufriedenheitswerte.

Kundenspezifische Versionen des Berichts sind bei DSP und Version 1 erhältlich.

Der ISG Provider Lens Oracle Cloud and Technology Ecosystem Report 2025 für Europa ist verfügbar für Abonnenten oder kann auf dieser Webseite einmalig bezogen werden.

Über ISG Provider Lens Forschung

Die Forschungsreihe ISG Provider Lens Quadrant ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen finden hier eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing-Partner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen an die Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Studie umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit, in Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten. Weitere Märkte sollen in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Studie finden Sie auf dieser Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf KI-Technologien. Als zuverlässiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und zählt heute zu den Wegbereitern beim Einsatz künstlicher Intelligenz, um Unternehmen zu betrieblicher Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist für seine proprietären Marktdaten, sein fundiertes Know-how über Anbieterökosysteme und die Expertise seiner weltweit 1.600 Fachleute bekannt, die Kunden dabei unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260123172500/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3100

laura.hupprich@isg-one.com

Philipp Jaensch, ISG

+49 151 730 365 76

philipp.jaensch@isg-one.com