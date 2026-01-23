New York - Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.099 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.916 Punkten wenige Punkte im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.605 Punkten 0,3 Prozent im Plus.



Der Kurs der Intel-Aktien ist am Freitag kräftig abgesackt. Der Nettoverlust des Halbleiterherstellers fiel in den neu vorgestellten Quartalszahlen zwar geringer aus als befürchtet, doch der Ausblick auf das angelaufene Quartal konnte die Erwartungen der Anleger nicht überzeugen. Als Grund für die schwache Prognose wurden Rohstoffengpässe genannt.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1821 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8460 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.980 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 135,46 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 65,92 US-Dollar, das waren 2,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur