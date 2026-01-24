Regenerative Medizin im Aufschwung: NurExone Biologic, Regenxbio und Lineage Cell Therapeutics setzen auf unterschiedliche Strategien

Anzeige / Werbung

Wachsende Bedeutung regenerativer Therapien

Die regenerative Medizin zählt zu den spannendsten Wachstumsmärkten der Biotechnologie. Ihr Ziel: beschädigte Zellen und Gewebe im Körper zu reparieren oder zu ersetzen. Besonders groß ist das Potenzial im Bereich des zentralen Nervensystems - also bei Rückenmarks- oder Sehnervenverletzungen, für die es bislang kaum wirksame Behandlungsoptionen gibt.

Ein innovativer Ansatz ist die sogenannte Exosomen-Therapie. Exosomen sind winzige, natürliche Transportvehikel, die Wirkstoffe gezielt in Zellen bringen können. Diese Technologie gilt als möglicher Schlüssel, um Entzündungen zu reduzieren und Regenerationsprozesse zu unterstützen. Weltweit investieren mehrere Biotech-Unternehmen in diese neue Klasse therapeutischer Plattformen.

Mit Exosomen zur Nervenregeneration: NurExone startet GMP-Vorbereitung für ExoPTEN

Das Biotechnologieunternehmen NurExone Biologic (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) entwickelt die exosomenbasierte Therapie ExoPTEN. Ziel des Projekts ist es, neue Behandlungsmöglichkeiten für Verletzungen des zentralen Nervensystems zu schaffen.

Aktuell arbeitet NurExone an der Vorbereitung einer GMP-konformen Produktion (Good Manufacturing Practice). Dabei geht es um den Aufbau standardisierter, regulierter Herstellungsverfahren - eine Grundvoraussetzung für die spätere klinische Erprobung. NurExone plant, hierfür mit spezialisierten Partnern in Israel zusammenzuarbeiten.

Parallel dazu liefert das Unternehmen überzeugende präklinische Laborergebnisse. In Zellversuchen zeigte ExoPTEN eine deutliche entzündungshemmende Wirkung. Die Ergebnisse stützen den zugrunde liegenden Wirkmechanismus und bilden eine wissenschaftlich fundierte Basis für die weitere Entwicklung.

Solche Fortschritte zeigen, dass NurExone die Phase der reinen Forschung hinter sich lässt und nun den Aufbau geprüfter Produktionsabläufe vorbereitet - ein zentraler Meilenstein in der Biotechnologie.

Mit der geplanten GMP-Produktion und den positiven Laborergebnissen macht NurExone Biologic einen wichtigen Schritt Richtung klinische Erprobung von ExoPTEN. Die Strategie, Exosomen als Wirkstoffträger zur Nervenregeneration einzusetzen, unterscheidet das Unternehmen deutlich von klassischen Gen- oder Zelltherapie-Anbietern.

Regenxbio und Lineage Cell Therapeutics zeigen, wie unterschiedlich regenerative Strategien umgesetzt werden

Regenxbio Inc. (WKN: A140E0, ISIN: US75901B1070) ist ein US-Unternehmen im Bereich der Gentherapie. Es nutzt spezielle Virusvektoren, um defekte Gene zu ersetzen oder zu ergänzen. Der Schwerpunkt liegt auf seltenen Erkrankungen und Augenleiden. Regenxbio ist mit mehreren klinischen Programmen und Lizenzpartnerschaften in diesem Segment vertreten.

Lineage Cell Therapeutics Inc. (WKN: A2PP89, ISIN: US53566P1093) verfolgt dagegen einen zellbasierten Ansatz. Das US-Unternehmen entwickelt Verfahren, um beschädigte Nervenzellen oder Netzhautzellen zu ersetzen. Die Kalifornier arbeiten eng mit großen Pharmapartnern zusammen, um die klinische Entwicklung ihrer Programme voranzutreiben.

Fazit

Während Regenxbio auf genetische Korrektur und Lineage Cell Therapeutics auf Zellersatz setzt, nutzt NurExone Biologic nutzt eine natürliche Transportstruktur - die Exosomen. Damit nimmt das Unternehmen eine eigenständige Position innerhalb des breiten Feldes regenerativer Therapien ein.

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-relevante-fortschritte-in-der-produktionsplanung-fuer-exopten/5006004/



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Regenerative Medizin im Aufschwung: NurExone Biologic, Regenxbio und Lineage Cell Therapeutics setzen auf unterschiedliche Strategien appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US75901B1070,US53566P1093,CA67059R1091