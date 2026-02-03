Regenerative Medizin auf dem Vormarsch: Exosomen, Gen- und Zelltherapien als Wegbereiter neuer Heilansätze

Anzeige / Werbung

Wachsende Chancen in der Biotechnologie

Die regenerative Medizin entwickelt sich zu einem bedeutenden Wachstumsfeld innerhalb der Biotechnologie. Ziel dieser neuen therapeutischen Ansätze ist es, geschädigte Zellen und Gewebe zu reparieren oder zu ersetzen - insbesondere dort, wo bisherige Behandlungen kaum Wirkung zeigen. Besonders groß ist das Potenzial im zentralen Nervensystem, etwa bei Rückenmarks- oder Sehnervverletzungen.

Ein vielversprechender Ansatz ist die Exosomen-Therapie. Exosomen sind winzige biologische Transportvehikel, die Wirkstoffe gezielt in Zellen schleusen können. Sie gelten als Schlüsseltechnologie, um Entzündungen zu verringern und die körpereigene Regeneration zu fördern. Weltweit arbeiten Biotech-Unternehmen an entsprechenden Plattformen, um das therapeutische Potenzial dieser natürlichen Trägerstrukturen zu erschließen.

NurExone Biologic setzt auf ExoPTEN zur Nervenregeneration

Das kanadische Unternehmen NurExone Biologic (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) verfolgt mit ExoPTEN einen exosomenbasierten Therapieansatz zur Behandlung von Verletzungen des zentralen Nervensystems. Derzeit bereitet das Unternehmen die GMP-konforme Produktion von ExoPTEN vor. Im Fokus steht der Aufbau standardisierter und regulatorisch geprüfter Herstellungsprozesse, ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur klinischen Erprobung.

Hierfür plant NurExone eine Zusammenarbeit mit spezialisierten Produktionspartnern in Israel. Parallel zur Produktionsvorbereitung meldet das Unternehmen überzeugende präklinische Ergebnisse: In Zellversuchen zeigte ExoPTEN eine deutliche entzündungshemmende Wirkung. Diese Laborergebnisse stützen den zugrunde liegenden Wirkmechanismus und bilden eine solide wissenschaftliche Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte.

Die laufenden Aktivitäten markieren den Übergang von der reinen Forschung zur konkreten Vorbereitung auf klinische Studien. Mit dem Aufbau einer GMP-konformen Produktion und der Validierung durch präklinische Daten bringt sich NurExone Biologic in eine aussichtsreiche Position - insbesondere durch den Fokus auf Exosomen als Wirkstoffträger, der das Unternehmen klar von anderen Therapieformen abhebt.

Vielfalt in der regenerativen Medizin: Gentherapie und Zellersatz im Fokus

Neben NurExone arbeiten auch andere Biotechnologieunternehmen mit Hochdruck an regenerativen Therapien - allerdings mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Regenxbio Inc. (WKN: A140E0, ISIN: US75901B1070) setzt auf Gentherapie mit Hilfe spezieller Virusvektoren. Ziel ist es, defekte Gene bei seltenen Erkrankungen und Augenleiden gezielt zu ersetzen oder zu ergänzen. Das Unternehmen ist mit mehreren klinischen Programmen sowie Lizenzpartnerschaften breit aufgestellt.

Einen anderen Weg beschreitet Lineage Cell Therapeutics Inc. (WKN: A2PP89, ISIN: US53566P1093). Das Unternehmen fokussiert sich auf zellbasierte Therapien zur Regeneration von Nerven- oder Netzhautzellen. In enger Kooperation mit großen Pharmaunternehmen treibt Lineage Cell Therapeutics die klinische Entwicklung seiner Programme voran.

Fazit

Während Regenxbio auf genetische Reparatur und Lineage Cell Therapeutics auf den Ersatz geschädigter Zellen setzt, verfolgt NurExone Biologic mit Exosomen eine natürliche Transportlösung. Diese differenzierte Positionierung innerhalb des Feldes regenerativer Medizin macht das Unternehmen zu einem spannenden Akteur mit eigenständiger Technologieplattform. Anlegern eröffnet sich damit ein Einblick in die Vielfalt dieses zukunftsorientierten Sektors - und das Potenzial neuer, innovativer Therapiewege.

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-relevante-fortschritte-in-der-produktionsplanung-fuer-exopten/5006004/



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Regenerative Medizin auf dem Vormarsch: Exosomen, Gen- und Zelltherapien als Wegbereiter neuer Heilansätze appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US75901B1070,US53566P1093,CA67059R1091