Rüsselsheim am Main (ots) -- PEUGEOT startet sein "GTi-Jahr" mit einem besonderen Auftritt auf der Rétromobile, die vom 28. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Paris stattfindet.- Auf der Rétromobile kann das Publikum die legendären PEUGEOT 205 Modelle sowie deren Nachfolger entdecken, darunter den neuen PEUGEOT E-208 GTi(1), der erstmals in Frankreich in der ikonischen weißen Farbe des allerersten PEUGEOT 205 GTi präsentiert wird.- An seinem Stand zelebriert PEUGEOT die Leidenschaft für den GTi, bei dem der Fahrspaß, die Leistung und das unverwechselbare Design im Mittelpunkt stehen.Das Jahr 2026 markiert das große Comeback der PEUGEOT GTi-Reihe mit der für die zweite Jahreshälfte geplanten Markteinführung des neuen PEUGEOT E-208 GTi.Der erste Höhepunkt der Saison findet vom 28. Januar bis 1. Februar auf der renommierten Rétromobile in der Paris Expo Porte de Versailles statt. Auf einem 600 m² großen Stand präsentiert PEUGEOT die Modelle, die die GTi-Legende begründet haben: die PEUGEOT GTi-Modellreihe der "2er-Serie", insbesondere den PEUGEOT 205.Mehr als vierzig Jahre nach der Vorstellung des allerersten PEUGEOT 205 GTi stehen die historischen Modelle sinnbildlich für den Übergang zu ihrem Nachfolger: den neuen PEUGEOT E-208 GTi. Er verkörpert den GTi-Gedanken und bietet noch mehr Fahrspaß, mit 206 kW (280 PS) die beste Leistung seiner Klasse, ein einzigartiges Fahrgefühl und ein dezentes, aber elegantes Design, das das französische Charisma des "GTi-Stils" verkörpert. Der neue PEUGEOT E-208 GTi wird in Frankreich erstmals zur Markteinführung in weißer Farbe gezeigt, eine Anspielung auf die ikonische Lackierung des allerersten PEUGEOT 205 GTi.Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand von PEUGEOT zu erkunden und ihre Leidenschaft mit den Vertreterinnen und Vertretern der PEUGEOT GTi-Clubs zu teilen, die ebenfalls anwesend sein werden. Darüber hinaus präsentiert PEUGEOT eine besondere Ausstellung zum GTi-Universum, in der unter anderem ein Motor, verschiedene Lenkräder, Leichtmetallfelgen und ein PEUGEOT GTi-Seifenkistenauto gezeigt werden.PEUGEOT dankt den PEUGEOT GTi-Clubs sowie L'Aventure Peugeot für die Zusammenarbeit und die wertvolle Unterstützung bei der Bereitstellung der auf dem Stand gezeigten historischen Fahrzeuge. Der PEUGEOT Stand befindet sich in Halle 7.2 der Paris Expo Porte de Versailles.Die Rétromobile ist vom 28. Januar bis zum 1. Februar von 10:00 bis 19:00 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich; am 29. und 31. Januar ist die Messe zusätzlich bis 20:30 Uhr und am 30. Januar bis 22:00 Uhr geöffnet.Presseabend: 27. Januar, von 18:00 bis 22:00 UhrHistorische Modelle der PEUGEOT Serie 2 GTi auf der Rétromobile 2026Das Original: PEUGEOT 205 GTi 1.6 105 PSMit der 1,6-Liter-Version des PEUGEOT 205 GTi begann 1984 die GTi-Historie der Marke. Das kompakte und temperamentvolle Fahrzeug verband elegantes Design mit sportlichen Fahreigenschaften und konnte sich erfolgreich gegen größere, leistungsstärkere und teurere Wettbewerber behaupten. Der neue PEUGEOT E-208 GTi, der auf der Rétromobile vorgestellt wird, greift sowohl die ikonische weiße Lackierung als auch die charakteristische GTi-DNA seines Vorgängers auf.Zusätzliche Leistung: PEUGEOT 205 GTi 1.6 115 PS1986 gewann der spritzige 1,6-Liter-Motor des PEUGEOT 205 GTi, der von PEUGEOT Talbot Sport optimiert worden war, 10 PS hinzu. Dank dieser Leistungssteigerung blieb das "Enfant terrible de Sochaux" ein Maßstab im Segment der Hot Hatchbacks, dessen Entwicklung er bereits maßgeblich mitgeprägt hatte. Mit dem PEUGEOT 205 GTi setzte die Löwenmarke seine Erfolgsgeschichte jedoch noch fort.Die Spitzenversion: PEUGEOT 205 GTi 1.9 130 PSEbenfalls 1986 erreichte der PEUGEOT 205 GTi mit der Einführung einer 1,9-Liter-Version als Spitzenmodell eine neue Dimension. Mit seinem größeren Hubraum leistete er nun 95 kW (130 PS) und verfügte über ein überarbeitetes Fahrwerk. Schneller und leistungsfähiger denn je, erlangte der PEUGEOT 205 GTi noch zu Produktionszeiten Kultstatus.Der offene GTi: PEUGEOT 205 CTiMit dem PEUGEOT 205 CTi übertrug die Marke 1986 den GTi-Gedanken auf ein Cabriolet. Das Modell übernahm zunächst den 1,6-Liter-Motor mit 85 kW (115 PS) aus dem GTi, der später durch einen 1,9-Liter-Motor mit 77 kW (105 PS) ersetzt wurde, sowie dessen hochwertige Gestaltung. Der PEUGEOT 205 CTi etablierte sich rasch als beliebtes Modell im Segment der kompakten, sportlichen Cabriolets.Ein Hauch des PEUGEOT 205 Turbo 16: PEUGEOT 205 GTi DimmaMit seinen deutlich verbreiterten Radkästen erinnert der vom belgischen Karosseriebauer Dimma Design überarbeitete PEUGEOT 205 GTi an den legendären PEUGEOT 205 Turbo 16. Dieses 1989 von PEUGEOT homologierte Polyester-Kit mit breiten Radkästen und umlaufenden Stoßfängern war sowohl für die 1,6- als auch für die 1,9-Liter-Version erhältlich. Dimma bot später ähnliche Umbauten für den PEUGEOT 306, 106 und 206 an.Inspiriert von Jean Todt: PEUGEOT 205 GTi GriffeAuf dem Pariser Autosalon 1990 stellte PEUGEOT den PEUGEOT 205 GTi Griffe vor. Inspiriert vom persönlichen PEUGEOT 205 GTi von Jean Todt, dem damaligen Direktor von PEUGEOT Talbot Sport, zeichnete sich diese auf 3.000 Stück limitierte Auflage durch ihre elegante Lackierung in Fluoritgrün, anthrazitfarbene Felgen und eine graue "Ouragan"-Lederausstattung mit grünen Nähten aus. Damit verband er Sportlichkeit mit Eleganz.Der Weltmeister: PEUGEOT 205 Turbo 16Mitte der 1980er Jahre beschloss Jean Todt, PEUGEOT in die Rallye-Weltmeisterschaft zu bringen. Um in die legendäre Gruppe B aufgenommen zu werden, musste das Fahrzeug zunächst in einer Stückzahl von 200 straßenzugelassenen Exemplaren produziert werden. Der auf der Rétromobile ausgestellte PEUGEOT 205 Turbo 16 ist eines dieser Modelle: Allradantrieb, 1,8-Liter-Mittelmotor, Turbo 16-Ventiler mit 147 kW (200 PS) oder sogar bis zu 221 kW (300 PS) mit dem PEUGEOT Talbot Sport-Kit. Über diese radikalen Spezifikationen hinaus profitierte der PEUGEOT 205 T16 auch von der Ausgewogenheit und geringen Gewichts des PEUGEOT 205 GTi, was ihm einen Vorteil gegenüber schwereren Konkurrenten verschaffte. Das Ergebnis waren zwei Weltmeistertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft 1985 und 1986.Für eine Führung am Stand: Terminvereinbarung PEUGEOT Rétromobile (https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/schedules/AcZssZ2of94cG7VRprfQbPncC76h9qFswI3MBlW58xpbdzj4UP1xTQavxo4ptxWFww_1Vdj1uJkILDWd)(1) Zum aktuellen Zeitpunkt ist der PEUGEOT E-208 GTi noch nicht bestellbar. Für diese Fahrzeuge liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.