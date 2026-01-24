Die Münchner Auto-Abo-Plattform Finn nimmt dem Stellantis-Konzern im Jahr 2026 insgesamt 11.500 zusätzliche Fahrzeuge der Marken Peugeot, Citroen, Alfa Romeo, Opel, Jeep und Fiat ab - mit einer "breit gestreuten" Antriebspalette. 11.500 zusätzliche Fahrzeuge sind fast doppelt so viele wie 2025. Neu im Auto-Abo von Finn verfügbar sind unter anderem der Fiat Grande Panda, der Opel Astra Sports Tourer, der Peugeot 308 Station Wagon sowie der Citroen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net