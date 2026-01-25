In der vergangenen Woche hatten wir angekündigt, das Kursziel für die Aktie von DroneShield anzuheben, sollte der Kurs die bisherige Zielmarke überschreiten. Dieses Vorhaben wird nun umgesetzt: Das Kursziel wird auf 3,00 Euro erhöht. Gleichzeitig empfehlen wir, den Stop-Loss anzuheben, um einen Großteil der bisherigen Gewinne abzusichern.Aktuell beträgt der maximale Gewinn bei diesem RuMaS Aktientipp über 160 Prozent, sodass Abonnenten nach der Anhebung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS