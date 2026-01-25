Die Nachfrage nach Lithium erfährt derzeit einen deutlichen Aufschwung, der insbesondere durch den zunehmenden Einsatz von Elektrofahrzeugen und modernen Energiespeichersystemen getrieben wird. In diesem Zusammenhang spielt das chilenische Unternehmen Sociedad Química y Minera (SQM) eine bedeutende Rolle als einer der weltweit führenden Anbieter.Bemerkenswerte Kursentwicklung der SQM-AktieDie Aktie von SQM hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS