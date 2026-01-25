In der vergangenen Woche verzeichnete die Aktie der Kontron AG einen spürbaren Kursrückgang. Diese Entwicklung ist jedoch weniger kritisch zu bewerten, da der von RuMaS am vergangenen Sonntag empfohlene Einstiegswert von 25,35 Euro nicht erreicht wurde. Aus diesem Grund wird die Aktie konsequent aus der Trading-Liste entfernt. Diese Vorgehensweise entspricht der strikten Umsetzung der festgelegten Strategie und dient in erster Linie der Begrenzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
