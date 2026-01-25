Die Aktie von Bechtle hat den von uns empfohlenen Einstiegskurs am Handelsplatz Xetra nicht erreicht. Aufgrund dieser Entwicklung wird der entsprechende RuMaS-Aktientipp zurückgezogen. Der Kurs konnte sich zwar vom Wochentief bei 41,34 Euro auf 44,54 Euro erholen, doch nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch deutet die aktuelle Analyse auf eine seitwärts gerichtete Bewegung hin. Aus unserer Sicht ergibt sich daher kurzfristig kein attraktives Handelssetup.Im ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.