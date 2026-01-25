Die Aktie von Bechtle hat den von uns empfohlenen Einstiegskurs am Handelsplatz Xetra nicht erreicht. Aufgrund dieser Entwicklung wird der entsprechende RuMaS-Aktientipp zurückgezogen. Der Kurs konnte sich zwar vom Wochentief bei 41,34 Euro auf 44,54 Euro erholen, doch nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch deutet die aktuelle Analyse auf eine seitwärts gerichtete Bewegung hin. Aus unserer Sicht ergibt sich daher kurzfristig kein attraktives Handelssetup.Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS